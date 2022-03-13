تدريب عملي لطلاب الإذاعة بفرع جامعة درنة في القبة بإذاعة الجبل الأخضر

أخبار ليبيا24

أجرى، طلاب شعبة الإذاعة والتلفزيون بقسم الإعلام جامعة درنة فرع القبة، زيارة تدريبية لإذاعة الجبل الأخضر المحلية.

جاء ذلك، في إطار التدريب العملي المكمل للجانب التعليمي النظري.

وتعرف طلاب الشعبة على الأجهزة والمعدات الإذاعية، والوقوف على الكيفية التي يتم بها تجهيز المادة الإعلامية والمراحل التي تمر بها، وذلك بداية من فكرة البرنامج ومسارات التنفيذ لتكون جاهزة لبثها عبر الأثير إلى المتلقين.

وخلال الزيارة، تعامل الطلاب مع الأجهزة والمعدات التقنية الإذاعية واستيديو البث المباشر، واستديو تسجيل البرامج الإذاعية والمكتبة المسموعة.

وقدم الطلاب المستهدفين مواد إذاعية تدريبية تم تسجيلها من قبل الفنيين والإعلاميين وبتوجيهات المخرجين.

وأجريت الزيارة، تحت رعاية رئيس قسم الإعلام بجامعة درنة فرع القبة، الأستاذ مصطفى الخجخاج، وبتنظيم وتنسيق عضو هيئة التدريس بالقسم الأستاذ طارق علي الجحاوي، الذي رافق الطلاب في هذه الزيارة صحبة الأستاذ سليمان الأحول.

وأشادت، إدارة جامعة درنة فرع القبة بجهود إذاعة الجبل الأخضر، وتعاونها في إنجاح هذه الزيارة التدريبية التعليمية.

وأبدت الإذاعة استعدادها لتدريب المستهدفين عمليًا لتدعيم الجانب التعليمي النظري. الذي يتم في القاعات الدراسية، وذلك سعيًا لخلق كوادر إذاعية ناجحة تسهم في تطوير العمل الإذاعي بالبلاد.