بهذا تحدثت الدكتورة عبير أمنينة أستاذة العلوم السياسية بجامعة بنغازي عن مبادرة بنغازي بكرة

أخبار ليبيا24

أشادت، العديد من الشخصيات الفاعلة والعلمية بمبادرة بنغازي بكرة، التي تشتمل على إقامة العشرات من الدورات المجانية للشباب من الجنسين في مدينة بنغازي.

ووصفت، الدكتورة عبير أمنينة، أستاذة العلوم السياسية بجامعة بنغازي، المبادرة بأنها “رائدة جدا”. وقالت: إنها “تحاول أن تلمس مشكلة كبيرة جدًا يعاني منها الشباب والشابات في الوقت الحالي. ألا وهو التدريب الذي يسمح لهم بالولوج إلى سوق العمل من بابه الواسع والذي للأسف هذا جزء من التدريب الذي لا يمكن أن توفره لهم الجامعات أو المعاهد المختلفة التي تخرجوا منها”.

وأضافت أمنينة، في حديث حول المبادرة لأخبار ليبيا24، إن الشباب محتاج إلى إعادة تأهيل وتمكين في بعض الجوانب. وإن مثل هذه الدورات تسمح لهم بتعزيز معرفتهم وقدراتهم وتحسبين فرص العمل لهم”.

وتابعت، أن “هذه الدورات بمبادرة بنغازي بكرة تسمح للشباب كذلك بمخاطبة جهات العمل المختلفة. عندما يمتلكون أدوات التمكين المختلفة التي تسمح لهم. بأن يكون لهم دور وعمل ووضع مطلوب ومهارات مطلوبة لدى جهات العمل المختلفة”.

وقالت أمنينة، “إن فتح المجال أمام الشباب والشابات للحصول على منح تدريبية مجانا يساهم بلا شك في عملية التنمية وعملية فتح مجال العمل أمام الكثير الذي قد لا يجد الفرصة والدعم المادي في الولوج إلى مثل هذه التدريبات ومن ثم فتح مجال العمل”.

واختتمت أمنينة، “شكرا لكل من يقف وراء هذه المبادرة. وأتمنى أن تتكرر من جهات مختلفة ليست فقط من شخصيات. ولكن أيضا من مؤسسات فاعلة سواء مدنية أو حكومية”.

وتتواصل الدورات التدريبية، ضمن مبادرة بنغازي بكرة، التي أطلقتها الدكتورة ريم البركي، منذ بدايتها في 22 فبراير الماضي، حيث تشتمل المبادرة على 13 دورة تدريبية بمختلف التخصصات.

وتستهدف الدورة تدريب 300 شاب وشابة من مدينة بنغازي بهدف من الفرصة لهم من أجل تعزيز مواهبهم واكتساب مهارات فنية وعلمية في عدة اختصاصات.