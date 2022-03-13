بسيسة: وزير المالية أصدر تعليماته بإعداد مرتبات شهر مارس

13 مارس، 2022 9:17 ص
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عمر بسيسة
عمر بسيسة

أخبارليبيا24

قال رئيس الفريق الإعلامي في ووارة المالية عمر بسيسة. إن وزير المالية خالد المبروك أصدر تعليماته بإعداد مرتبات شهر مارس.

وأضاف بسيسة. أن المبروك أصدر تعليماته الفورية والعاجلة إلى الإدارات المختصة بالوزارة بضرورة إعداد أذونات الصرف الخاصة بمرتبات موظفي الدولة عن شهر مارس.

وأوضح رئيس الفريق الإعلامي أن المبروك شدد على إحالة مرتبات مارس إلى مصرف ليبيا المركزي وفق الآلية المتبعة.

وأشار إلى أن مدير إدارة الميزانية أكد هذه التعليمات ووجه إلى  موظفي الإدارة بضرورة إنجاز هذا العمل في الوقت المحدد والعاجل .

13 مارس، 2022 9:17 ص
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