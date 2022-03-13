باشاغا والسفير الإسباني يؤكدان على تجنب العنف لضمان إجراء الانتخابات

أخبار ليبيا 24

بحث رئيس الحكومة الليبية المكلف من مجلس النواب، فتحي باشاغا، اليوم الأحد، مع سفير إسبانيا لدى ليبيا، خافيير لاراشي، مستجدات الوضع السياسي في ليبيا.

وفي تغريدات منفصلة عبر تويتر لمكتب رئيس الحكومة. أكد الطرفان خلال اللقاء الذي عقد بتونس على ضرورة تجنب العنف. ودعم الحلول السلمية والقانونية لضمان إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية وفق إطار زمني محدد.

وقال رئيس الحكومة “تجمعنا بإسبانيا علاقات وطيدة كما يجمعنا البحر الأبيض المتوسط. ويمكننا العمل معاً في مجالات مختلفة أهمها الطاقة، ومكافحة الإرهاب. والجريمة المنظمة، والزراعة، والأمن المائي وغيرها”.