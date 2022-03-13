باشاغا: الحل في ليبيا يأتي من خلال الاتفاقات السياسية ولن أشارك في أعمال عنف

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قال رئيس الحكومة الجديدة فتحي باشاغا. ثبت أن الحلول في ليبيا لن تأتي إلا من خلال الاتفاقات السياسية والحوار.

وأكد باشاغا في تصريحات صحفية لمجلة “نيوز ويك الأمريكية” أنه لن يشارك في أي أعمال عنف.

وأضاف رئيس الحكومة. أن الحكومة التي شكلها جاءت كنتيجة مباشرة لفشل حكومة الوحدة الوطنية في إجراء انتخابات شفافة.

وشدد باشاغا على التزامه بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في الإطار الزمني المتفق عليه بين مجلسي النواب والأعلى للدولة.

ولفت رئيس الحكومة الجديدة إلى أنه تعهد بعدم الترشح لضمان شفافية الانتخابات وحيادها.

وذكر أن هناك عدة عوامل تسهم في عدم قدرة ليبيا على التعافي من الأزمة وأهمها افتقارها إلى البنية التحتية في بعض القطاعات.

ولفت “باشاغا ” إلى أن ذلك جعل فترة التعافي في ليبيا أطول بكثير بالإضافة إلى التدخل الأجنبي السلبي في بعض الأحيان، وقال إنهم

وأفاد باشاغا بأنهم ملتزمون بالدفع بليبيا إلى الأمام من خلال إعادة بناء البنى التحتية والتحالفات مع الشركاء الدوليين الذين يمكنهم الدعم.