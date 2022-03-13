المنتخب الليبي للرقبي يشارك بالدوري التونسي انطلاقاً من الموسم القادم

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال رئيس الاتحاد الليبي للرقبي مصطفى الحوتي إن المنتخب الليبي للرقبي سيشارك ضمن الدوري التونسي. انطلاقاً من الموسم المقبل الذي يبدأ في شهر سبتمبر القادم ويستمر حتى شهر ديسمبر القادم.

وقال الحوتي في تصريح خاص لأخبار ليبيا 24 عقدت اجتماع مع رئيس الاتحاد الأفريقي للرقبي خالد بابو على هامش البطولة. بعد حصول المنتخب الليبي للرقبي على فضية البطولة العربية لسباعيات الرقبي.

وأوضح الحوتي أن بابو قال خلال اللقاء إن المنتخب الليبي يملك جيل ممتاز فنيا وبدنيا ومنتخب قوي لكن لا يملك الخبرة والاحتكاك. عليه قدم لنا رئيس الاتحاد الإفريقي عرضه الأول بأن ينظم المنتخب الليبي للرقبي إلى الدوري التونسي للعبة. لكسب الخبرة والاحتكاك، وقد وافقنا فوراً على هذا العرض وراسلنا الاتحاد التونسي للعبة وحصلنا على موافقته. وستبدأ مشاركة ليبيا رسمياً ضمن الدوري التونسي شهر سبتمبر القادم.”

وأردف الحوتي قائلاً “ستكون مشاركة المنتخب الليبي ضمن الدوري التونسي حتى شهر ديسمبر. حيث يقام الدوري التونسي بنظام الجولات وتقام الجولة على يومين كل أسبوعين. و يتعين على المنتخب الليبي السفر إلى تونس مرة واحد كل أسبوعين على مدار 4 أشهر. ونعتبرها معسكر إعداد ممتاز للبطولة العربية التي ستقام بأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة فبراير 2023″ .