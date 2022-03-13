القبض على شخصين أحدهما تونسي يتحيلان بمستندات مزورة على المصارف باسم شركة LTT

أخبار ليبيا 24

تمكنت وزارة الداخلية من ضبط شخصين أحدهما تونسي الجنسية. كانا بصدد محاولة فتح حساب لشركة بمصرف فرع تاجوراء الوسط، مطابق لشركة ليبيا للاتصالات والتقنية. بمستندات مزورة.

وقالت الوزارة إن الشخصين المذكورين حضرا إلى المصرف، حيث ادعى أحدهما أنه مدير شركة ليبيا للاتصالات والتقنية. وفق مستندات تبين بعد التحري أنها مزورة.

وأوضحت الوزارة، أنه فور التأكد من وجود تزوير في المستندات، تم إبلاغ مكتب البحث الجنائي بمديرية أمن تاجوراء وتم ضبطهما. حيث كانا يريدان إيداع صكوك صادرة لصالح الشركة المذكورة، ومن ثم سحبها لصالحهما.

وتابع بلاغ للوزارة أنه تبين أن المتهمين قد قاما فيما سبق بنفسه الشيء بأحد المصارف داخل طرابلس. وأن هناك مذكرة شكوى لمكتب النائب العام بالخصوص من قبل شركة ليبيا للاتصالات والتقنية.

وأكدت الوزارة أن أحد الشخصين اعترف بحيازته أختاما أمنية وخدمية وأختام ترخيص المركبات الآلية. وكتيبات مركبات آلية وعقود بمنزله، مما مكنها من مداهمة منزله ومصادرة الأختام والمستندات بعد إذن النيابة العامة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهما.