الشاطر: لحل كافة المختنقات لابد من انتخاب مجلس نواب جديد

أخبارليبيا24

رأي عضو المجلس الأعلى للدولة عبدالرحمن الشاطر. اليوم الأحد. أن الحل للأزمة الليبية يكمن في انتخاب مجلس نواب جديد.

وقال الشاطر في تغريدة على حسابه في “تويتر” :”لازلت متمسكا بموقفي الذي أعلنته عام 2017 بأن الحل لكافة المختنقات التي حدثت وتحدث يكمن في انتخاب مجلس نواب جديد”.

وتابع عضو الأعلى للدولة :”عسى أن يضم المجلس عناصر قادرة على تقديم مشروع صحيح لقيام الدولة”.

وأشار الشاطر إلى أن انتخاب مجلس نواب جديد من شأنه الدفع بعجلة التنمية والإنماء لصالح رفاهية المواطن وتحقيق الاستقرار المنشود.