السفير الأمريكي: باشاغا والدبيبة مستعدان للتفاوض للوصول لتفاهم سياسي حول السلطة التنفيذية

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قال، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، إن كل من رئيس الحكومة الليبية الجديدة، فتحي باشاغا، ورئيس حكومة الوحدة المنتهية، عبدالحميد الدبيبة، مستعدان لإجراء مفاوضات عاجلة بشأن التوصل لتفاهم سياسي حول السلطة التنفيذية.

وأضاف نورلاند، في تغريدة على حساب السفارة الأمريكية، أنه اجتمع الجمعة في تونس مع باشاغا. مؤكدًا أن الأخير أبدى اهتمامه للانخراط في مفاوضات عاجلة تيسرها الأمم المتحدة بهدف التوصل إلى تفاهم سياسي مع الدبيبة، حول كيفية إدارة المراحل النهائية من فترة الحكم المؤقت هذه والاستعداد لانتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب وقت ممكن.

وفي السياق، ذكر نورلاند، أن الدبيبة مستعد كذلك للمشاركة في هذه المحادثات.

وأوضح، أنه سيتم تحديد شكل ومكان المحادثات من قبل الأطراف نفسها بالتشاور مع الأمم المتحدة والشركاء الدوليين. وأكد السفير الأمريكي أن موقف بلاده يظل واضحا، وهو يحترم حق الليبيين في تقرير مستقبلهم بأنفسهم.

وحث نورلاند، كل من باشاغا والدبيبة على القيام بذلك بالطرق السلمية فقط دون اللجوء إلى العنف. وقال، “نعتقد أنّ الانتخابات الحرة والنزيهة والشاملة هي الصيغة الوحيدة للاستقرار الدائم”.

وتابع، “في الوضع الحالي، “مناصرة طرف ضدّ آخر” ليس خيارًا مطروحا: والموقف الوحيد الذي يمكن اختياره بشكل مبرّر هو المفاوضات السلمية”.

يأتي ذلك بينما أكدت الحكومة الليبية، برئاسة فتحي باشاغا، أنها لا تملك التفاوض حول القضية السيادية. التي تخص السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب وبالتوافق مع مجلس الدولة. وأضافت، أنها تتعامل مع أي مساع دولية أو محلية من منطلق ضرورة احترامها للسيادة الليبية، وما يصدر عنها من قرارات.

ولفتت الحكومة، إلى أن المساعي من الدول الصديقة مرحب بها في إطار تسليم سلس للسلطة من الحكومة منتهية الولاية.

وشددت على أنه لا سبيل لحل جذري للأزمة الليبية إلا بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بآليات وآجال واضحة ومحددة وقاعدة دستورية متوافق عليها.