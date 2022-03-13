الدبيبة: الانتخابات هي الحل وأي حل غيرها تمديد للأزمة

أخبارليبيا24

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة إن هدفنا اليوم هو العمل الجاد لإجراء الانتخابات.

وأضاف الدبيبة يحاول البعض التشويش وبث أخبار مزيفة ; لا هَمَّ لي اليوم إلاّ العمل الجاد للانتخابات والتي بها تنتهي كل الأجسام الموجودة.

وأوضح رئيس الحكومة أن الانتخابات هي التي بها تنتهي كل الأجسام السياسية المؤقتة الموجودة حاليًا.

وأشار إلى أن حكومة الوحدة الوطنية. على رأس هذه الأجسام. مؤكدًا أن أي حل غير ذلك هو تمديد للأزمة في البلاد.

وكان سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، قال إن كل من رئيس الحكومة الليبية الجديدة، فتحي باشاغا، ورئيس حكومة الوحدة المنتهية، عبدالحميد الدبيبة، مستعدان لإجراء مفاوضات عاجلة بشأن التوصل لتفاهم سياسي حول السلطة التنفيذية.

وأضاف نورلاند، في تغريدة على حساب السفارة الأمريكية، أنه اجتمع الجمعة في تونس مع باشاغا.

وأكد أن الأخير أبدى اهتمامه للانخراط في مفاوضات عاجلة تيسرها الأمم المتحدة بهدف التوصل إلى تفاهم سياسي مع الدبيبة. حول كيفية إدارة المراحل النهائية من فترة الحكم المؤقت هذه والاستعداد لانتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب وقت ممكن.