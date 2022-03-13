الحوتي: الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي للرقبي تصوت على عضوية كاملة لليبيا

أخبار ليبيا 24

عقد الاتحاد الأفريقي للرقبي اجتماع الجمعية العمومية رقم 14 في دورته العادية صباح السبت 5 مارس الجاري، وكان الاجتماع قد عقد عبر اتصال الانترنت، وقد شهد الاجتماع تصويت الجمعية العمومية للاتحاد على حصول ليبيا على العضوية الكاملة للاتحاد.

وفي هذا السياق أجرت أخبار ليبيا 24 حوار حصري مع رئيس الاتحاد الليبي للرقبي مصطفى الحوتي.

أهلا بك في أخبار ليبيا 24..

حصول ليبيا على العضوية الكاملة في الاتحاد الأفريقي هو انجاز يحسب لاتحاد عمره لم يتجاوز 4 أشهر.. كيف تمكنتم من تحقيق هذا الإنجاز وماهي تفاصيل مشاركات ليبيا على الصعيد العربي والأفريقي؟

في السنوات الماضية، لم يكن هناك أي نظرة للرقبي الليبي، لم يكن هناك أي حساب للرقبي الليبي على الصعيد الأفريقي. ولكن تغيرت النظرة للرقبي الليبي انطلاقاً من تأسيس الملعب الخاص بالاتحاد داخل جامعة بنغازي. وثم المشاركة في البطولة العربية للرقبي بالإسكندرية في فبراير 2021. وكان ذلك نظراً لحضور مراقبي الاتحاد الأفريقي للعبة خلال البطولة. المشاركة الثانية كانت على الصعيد الأفريقي في البطولة الأفريقية التي نظمت أيضا في الإسكندرية أكتوبر 2021. وهنا نجح المنتخب الليبي في لفت الأنظار بشكل أكبر. وعلى هامش البطولة الأفريقية جمعنا لقاء مع رئيس الاتحاد الأفريقي “التونسي” خالد بابو، وحدثني بأنه أول مرة يشاهد المنتخب الليبي وأشاد بالمنتخب. حيث قال ” لاعبي المنتخب الليبي يملكون أساسيات اللعبة، لكن تنقصهم الخبرة”.

ثم جاءت أنجح مشاركاتنا التي كانت الشهر الماضي “فبراير 2022” لسباعيات الرقبي بتونس ضمن البطولة العربية. ونجحنا في الحصول على المركز الثاني وتحقيق أول ميدالية دولية للمنتخب الليبي بالحصول على فضية البطولة العربية. هذا التتويج كان مفاجأ للجميع في لعبة الرقبي على الصعيد الفني والإداري وحتى الإعلامي. هنا أصبحت النظرة للرقبي الليبي أكثر جدية على الصعيد العربي والأفريقي.

كيف وماهي الخطوات التي اتخذها الاتحاد الليبي للرقبي للحصول على العضوية الكاملة في الاتحاد الأفريقي للعبة؟

بعد حصول المنتخب الليبي للرقبي على فضية البطولة العربية لسباعيات الرقبي. عقدت اجتماع بصفتي رئيس الاتحاد الليبي مع خالد بابو رئيس الاتحاد الأفريقي للرقبي على هامش البطولة.

في الواقع خالد بابو هو من قد لنا عرضين، وقد قال بابو خلال الاجتماع أن المنتخب الليبي يملك جيل ممتاز فنيا وبدنيا ومنتخب قوي. لكن لا يملك الخبرة والاحتكاك، عليه قد لنا رئيس الاتحاد الأفريقي عرضه الأول بأن ينظم المنتخب الليبي للرقبي إلى الدوري التونسي للعبة. لكسب الخبرة والاحتكاك، وقد وافقنا فوراً على هذا العرض وراسلنا الاتحاد التونسي للعبة وحصلنا على موافقته. وستبدأ مشاركة ليبيا رسمياً ضمن الدوري التونسي شهر سبتمبر القادم.

العرض الثاني الذي قدمه خالد بابو هو أن تكون ليبيا دولة كاملة العضوية بالاتحاد الأفريقي للعبة. وهذا العرض من قبل رئيس الاتحاد هو الذي مهد الطريق لحصلنا على العضوية الكاملة. طلب منا الاتحاد الأفريقي بعض المستندات الرسمية إضافة إلى تقديم لكامل أنشطتنا داخل ليبيا في لعبة الرقبي. من حيث البطولات المنظمة والأنشطة داخل المدارس الليبية.

وتم عرض الملف الليبي في اجتماع الجمعية العمومية رقم 14 وتم التصويت بالإجماع. على حصول ليبيا على العضوية الكاملة بالاتحاد الأفريقي للرقبي.

هل يمكن أن توضح للوسط الرياضي ماهي الفروقات بين العضوية الجزئية والعضوية الكاملة في الاتحاد الأفريقي للرقبي؟

العضوية الجزئية هي عضوية لا تمكن من التصويت على قرارات الجمعية العمومية. إضافة لعدم التواجد في البرامج العامة للمسابقات والبطولات. إضافة إلى عدم الحصول على الدعم المالي المخصص لتنمية وتطوير الرقبي الأفريقي.

حاليا ليبيا أصبحت دولة كاملة العضوية وبناء عليه أصبحت لنا كل الحقوق من التصويت في اجتماعات وانتخابات الاتحاد الأفريقي. وليبيا لأن ضمن البرنامج العام للمسابقات والبطولات والدوريات الأفريقية. ودخلت ليبيا ضمن برنامج التنمية والتطوير الأفريقي ومن خلاله تحصل ليبيا على الدعم المالي والدعم الفني والتكويني بشكل عام.

على الصعيد المحلي ما هو الوضع الحالي للاتحاد الليبي للرقبي مع اللجنة الأولمبية الليبي من حيث الدعم الفني والمالي؟

بالنسبة للمرحلة الحالية للاتحاد الليبي للرقبي الذي عمره 4 أشهر، ولكن العمل كان قبل انشاء الاتحاد وتحديداً من عام 2014. ونمتلك ملعب يعتبر من الأفضل على مستوى شمال أفريقيا. ولكن للأسف لم نحصل على أي دعم من وزارة الرياضة أو اللجنة الأولمبية الليبية. حتى مشاركاتنا الدولية لم نتحصل على أي دعم فني أو مالي، ولكن كلنا ثقة بأن نجاحتنا. رغم انعدام الدعم سيكون لها أثر في أن تضع الجهات الليبية الرياضية الرقبي من ضمن اهتماماتها في الفترة القادمة.

ماهي روزنامة الاتحاد الليبي للرقبي في عام 2022 على الصعيدين المحلي والدولي؟

سيقيم الاتحاد الليبي للرقبي بطولة تنشيطية قبل شهر رمضان المبارك. و بعد البطولة التنشيطية سينطلق الدوري الليبي للرقبي بعد عيد الفطر مباشرة بنظام الجولات. حيث سيلعب كل فريق خمس جولات، سيلعب كل فريق من 4 إلى خمس مباريات في كل جولة. و صاحب أكبر عدد نقاط في الجولات الخمس يتوج بطلاً للدوري الليبي للرقبي. شهر سبتمبر المقبل ستكون مشاركة المنتخب الليبي ضمن الدوري التونسي حتى شهر ديسمبر. حيث يقام الدوري التونسي بنظام الجولات و تقام الجولة على يومين كل أسبوعين. وسيتعين على المنتخب الليبي السفر إلى تونس مرة واحد كل أسبوعين على مدار 4 أشهر. ونعتبرها معسكر إعداد ممتاز للبطولة العربية التي ستقام بأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة فبراير 2023. كما سيشارك المنتخب الليبي للرقبي للشباب تحت 20 عام في بطولة الألعاب الأولمبية الافريقية بمصر في سبتمبر 2022.