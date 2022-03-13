الأرصاد الجوية: طقس يميل للاعتدال هذا اليوم على أغلب مناطق ليبيا

أخبارليبيا24

أكد المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الأحد أن الطقس يميل للاعتدال هذا اليوم على أغلب مناطق ليبيا.

وأضاف المركز أن درجات الحرارة القصوى على مناطق الشمال الغربي تتراوح مابين (20 – 25) م وعلى مناطق الجنوب تتراوح مابين (21-27) مْ.

وأفاد أن الأجواء تبقى باردة على مناطق الشمال الشرقي ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (10-17) مْ. مع احتمال سقوط أمطار متفرقة هذا اليوم على مناطق الجبل الأخضر واقصى الساحل الشرقي.

وأوضح المركز أنه من المتوقع أن تتأثر مناطق غرب ليبيا بامتداد منخفض جوي صحراوي بداية من يوم الغد.

وذكر المركز. أن هذا المنخفض يسبب رياحًا جنوبية شرقية نشطة السرعة من حين لآخر مثيرة للأتربة على معظم المناطق الغربية قد تسبب في تدني الرؤية الأفقية.