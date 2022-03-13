استطلاع | كيف سيؤثر مقتل بعض قادة تنظيم القاعدة ببلاد المغرب على أداء التنظيم في ليبيا؟

أخبار ليبيا 24 – استطلاع

أدت العمليات العسكرية في إفريقيا في يناير 2013، إلى إضعاف المجموعات الجهادية، ومنها تنظيم “القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي”، وضرب أغلب بناها التحتية. فقامت تلك المجموعات بإعادة تموضعها على كامل خريطة منطقة الساحل، وأعادت خلط اوراق تحالفاتها.

وقُتل عدد من قادة تنظيم القاعدة الإرهابي في بلاد المغرب الإسلامي مؤخرًا على يد قوات حفظ السلام في إفريقيا.

مقتل الإرهابي أبو عمار

ونشرت وكالة أخبار ليبيا 24 تقرير في التاسع من مارس الماضي، بخصوص مقتل الإرهابي الجزائري يحيى جوادي المكنى بـ “أبو عمار” والمشرف على الشؤون المالية واللوجستية لتنظيم داعش الإرهابي. والذي أعلن الجيش الفرنسي مقتله في مالي مهم بالنسبة لمحاربة الإرهاب في ليبيا وله تأثير سلبي على الإرهابيين فيها.

وبهذا الخصوص أجرت وكالة أخبار ليبيا 24 استطلاع جاء فيه “هل سيؤدي ذلك إلى انخفاض عدد الإرهابيين في ليبيا أيضًا” ؟ .

آراء المشاركين

يقول “Modi Ibrahim” ليبيا ليس فيها إرهابيين. مشيرًا إلى أن العناصر الإرهابية جاءت من تونس والمغرب والعراق وسوريا وغيرهم في 2016. وتم القضاء على أغلبهم في حرب المناطق الشرقية ومدينة سرت .

ومن جهته، أوضح “Abdlale Alkber” ليبيا أصبحت مرتع للإرهابيين بمساحتها الشاسعة وغياب الأجهزة الأمنية وجيش نظامي. بمعني الجيش فالجنوب والحدود الجزائرية والسودانية مفتوحة على مصراعيها مع وجود السلاح والمال والسيارات ستصبح أكبر مرتع للإرهابيين.

وذكر أن المليشيات المهيمنة على الغرب الليبي هذه المساحات من ليبيا لاتتبعهم. وليست تبع ليبيا بالنسبة لهم جالسين قريب من مصدر المال مصرف ليبيا المركزي . وهذا همها الشرق نفس الشيء تهمهم كما يقولون برقه فقط ومصدر المال ليبيا عليها العوض والله معاد قايمتلها قائمة، حسب وصفه .

إرهاب السلاح

وأضاف “فائز العبيدي” لدينا في ليبيا إرهابيين في الإعلام أكثر من إرهاب السلاح تحت بند محلل سياسي واستراتيجي وباحث سياسي. ومهتم بالشأن العام ومتحدث لحزب وحقوق الإنسان وجماعة الفتوى وغيرها. من المسميات وهم أخطر من حاملي السلاح لأنهم موجودين بيننا ويتحركون بأريحية في وسائل الإعلام المشبوهة والممولة من الخارج والله المستعان، حسب وصفه .

ويرى “يونس أحمد” أن أي شخص معادي ومقاوم للاحتلال الفرنسي في منطقة الساحل والصحراء سيتم قتله . إضافة إلى اتهامه بالإرهاب والقاعدة . فقط لأنه قاوم الاحتلال الفرنسي .

لا علاقة للموضوع بتواجد القاعدة أو غيرها في ليبيا.

ويقول “خالد احمد” مع أفعال الصهاينة والأمريكان والروس والفرنسيين والبريطانيين والصينيين من قتل المسلمين وتشريدهم واحتلال بلدانهم و تدميرها ونهب خيراتهم … اعتقد أن القاعدة ليست إرهابية إنما عصوا الغرب ولم يخضعوا لهم فصنفوهم إرهاب… وهم من يصنعون الإرهاب. حسب قوله .

تشكل تنظيم القاعدة

هناك ثلاث مجموعات كبيرة (إمارات) تضم في المجموع أكثر من 12 كتيبة مسلحة تقوم بتنفيذ العمليات الإرهابية ميدانيا. ويتألف تنظيم “القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي” حاليًا من نفس التركيبة التي ورثها من التنظيم السابق “الجماعة السلفية للدعوة والقتال”. لكن قيادة التنظيم قامت بإجراء تعديلات هيكلية تبعا لظروف المواجهة مع القوات المسلحة الجزائرية.

ويقود التنظيم مجلس الأعيان بقيادة الأمير الوطني عبد المالك درودكال المدعو أبو مصعب عبد الودود. ويلي مجلس الأعيان إمارات المناطق وهي ثلاث في الوسط والشرق والصحراء. ثم هيئة الجند وهو هيكل جديد استحدثته القاعدة لدمج مجموعة من السرايا والكتائب في هيكل واحد. ويمكن رسم هيكل “القاعدة” على النحو التالي :

إمارة منطقة الوسط

تضم ثلاث هيئات للجند هي:

جند الأهوال وتضم كتائب “الفتح” و”أبو بكر الصّديق” و”الأرقم” وتنشط بولاية بومرداس (60 كلم شرقي العاصمة الجزائرية).

جند الأنصار ويضم “كتيبة النّور” و”كتيبة عثمان بن عفان” و”كتيبة علي بن أبي طالب”. وتنشط بولاية تيزي وزو (100 كلم شرقي العاصمة الجزائرية).

جند الاعتصام وتضم “كتيبة الفاروق” و”كتيبة الهدى” تنشط بـولاية البويرة (160 كلم شرقي العاصمة الجزائرية) حتى منطقة برج بوعريريج (شرق).

إمارة منطقة الصحراء

تحت قيادة يحيى جوادي المعروف بيحيى أبو عمار وتضم ثلاث كتائب أساسية هي:

“كتيبة الملثمون”، ويقودها مختار بلمختار المكنى “خالد أبو العباس” وكتيبة “طارق بن زياد”. بقيادة عبد الحميد عبيد المكنى بـ”عبد الحميد أبو زيد” و”كتيبة الفرقان”. والتي يقودها يحيى أبو الهمام الذي يجري الحديث عن مقتله خلال عملية للجيش الموريتاني الجمعة الماضية.

إمارة منطقة الشرق

وتدير سرايا إرهابية قليلة تنشط بولايات تبسة وجيجل وسكيكدة وقسنطينة شرقي الجزائر. وتعاني من قلة عناصرها بسبب ضعف التجنيد وفشلها في تجنيد عناصر جديدة. ونجاح مصالح الأمن في تفكيك شبكات كانت تدعم هذه المجموعات الصغيرة، خاصة في قسنطينة وجيجل.

منطقة الغرب

في منطقة الغرب لا وجود لتنظيم “القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي” بسبب تواجد تنظيم آخر هو “حماة الدعوة السلفية”. بقيادة سليم الأفغاني وهو على خلاف مع القاعدة. ويعارض نهج العمليات الانتحارية واستهداف المدنيين بواسطة التفجيرات.