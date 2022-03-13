مدرب ليفربول يلمح إلى إخفاق المفاوضات بين صلاح والنادي الانكليزي

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لمح مدرب نادي ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، إلى وصول مفاوضات تجديد عقد النجم المصري محمد صلاح مع النادي إلى طريق مسدود. مؤكدا أن النادي “فعل ما بوسعه”.

وقال كلوب، للصحفيين في مركز تدريب أكسا في ليفربول، إن مسؤولي النادي فعلوا ما بوسعهم في محادثات تجديد عقد “مو صلاح”. مضيفا “لا، لا يمكننا فعل المزيد.. هكذا هو الأمر”، مضيفا “لا أعتقد أن الأمر يتعلق بالمحادثات، بقدر ما يتعلق بقرار صلاح إلى حد كبير.. أعتقد أن النادي فعل ما يمكن أن يفعله”.

وأردف “من وجهة نظري، يبدو الأمر تماما كما ينبغي أن يكون في هذه اللحظة.. لم يحدث أي تطور، ليس هناك لا توقيع ولا رفض ولا أي شيء آخر”، وختم مدرب “الريدز” حديثه عن مستقبل صلاح بالقول: “لذلك علينا الانتظار فقط.. لا يجب أن نتسرع في هذه الحالة”.

يشار أن عقد محمد صلاح مع ليفربول ينتهي بنهاية الموسم المقبل (يونيو 2023).