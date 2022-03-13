مدرب ليفربول يلمح إلى إخفاق المفاوضات بين صلاح والنادي الانكليزي

13 مارس، 2022 11:01 م
4
محمد صلاح
محمد صلاح

أخبار ليبيا 24

لمح مدرب نادي ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، إلى وصول مفاوضات تجديد عقد النجم المصري محمد صلاح مع النادي إلى طريق مسدود. مؤكدا أن النادي “فعل ما بوسعه”.

وقال كلوب، للصحفيين في مركز تدريب أكسا في ليفربول، إن مسؤولي النادي فعلوا ما بوسعهم في محادثات تجديد عقد “مو صلاح”. مضيفا “لا، لا يمكننا فعل المزيد.. هكذا هو الأمر”، مضيفا “لا أعتقد أن الأمر يتعلق بالمحادثات، بقدر ما يتعلق بقرار صلاح إلى حد كبير.. أعتقد أن النادي فعل ما يمكن أن يفعله”.

وأردف “من وجهة نظري، يبدو الأمر تماما كما ينبغي أن يكون في هذه اللحظة.. لم يحدث أي تطور، ليس هناك لا توقيع ولا رفض ولا أي شيء آخر”، وختم مدرب “الريدز” حديثه عن مستقبل صلاح بالقول: “لذلك علينا الانتظار فقط.. لا يجب أن نتسرع في هذه الحالة”.

يشار أن عقد محمد صلاح مع ليفربول ينتهي بنهاية الموسم المقبل (يونيو 2023).

13 مارس، 2022 11:01 م
4

مقالات ذات صلة

ترتيب أخطر خمس دول في العالم

انفوجرافيك | تعرف على ترتيب أخطر خمس دول في العالم 2022

13 مارس، 2022 10:33 م

المنتخب الليبي للرقبي يشارك بالدوري التونسي انطلاقاً من الموسم القادم

13 مارس، 2022 10:25 م
باشاغا والدبيبة في تركيا

وكالة ”نوفا“: لقاء مرتقب بين باشاغا والدبيبة في تركيا

13 مارس، 2022 10:02 م
منظمة الأغذية والزراعة

الفاو ترجح ارتفاع أسعار الأغذية في العالم بنسبة 20 بالمئة

13 مارس، 2022 9:35 م
زر الذهاب إلى الأعلى