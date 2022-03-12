مكافحة الأمراض يؤكد تحسن الوضع الوبائي  في ليبيا

أخبار ليبيا 24

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم السبت، تحسن الوضع الوبائي المحلي فيما يتعلق بفيروس كورونا. وخروج البلاد من الموجة الرابعة وتصنيف معظم المناطق على المستوى الوبائي الثاني.

ودعا المركز في تقريره الأسبوعي إلى ضرورة وضع خطة عاجلة لتكثيف حملات التطعيم. وتفعيل وتفعل القوانين المنظمة لإجبارية التطعيم للوصول بالبلاد إلى نسبة من المطعمين تضمن الحد من انتشار مستقبلي للوباء.

وشدد المركز على ضرورة استمرار حملات التطعيم المكثفة وتغيير استراتيجية التطعيم. وذلك بزيادة التركيز على الفرق المتنقلة بدل من المراكز الثابتة.

كما شدد المركز على ضرورة التوسيع وتكثيف حملات التوعية وإجراء الاختبارات خصوصا في المناطق الشرقية والجنوبية. واستمرار العمل بالإجراءات الاحترازية في أماكن العمل ومراكز التسوق والأماكن العامة. واتخاذ الإجراءات القانونية لضمان الالتزام بها والبدء في وضع خطة خروج والتخفيض التدريجي للإجراءات الاحترازية. وذلك استعدادا لدخول البلاد في مرحلة التعايش الدائم مع المرض. مع التأكيد على عدم البدء في تنفيذها قبل بلوغ البلاد للنسبة الآمنة من المطعمين.