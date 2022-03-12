لامبورغيني مبنية بمكعبات “LEGO® Technic” تصل دبي

أخبار ليبيا 24

وصلت إلى دبي أمس الجمعة 11 مارس نسخة بالحجم الطبيعي الكامل من السيارة السوبر “لامبورغيني سيان”. مبنية بمكعبات LEGO® Technic™، ومن المقرّر أن تحطّ تحفة LEGO الإبداعية رحالها في حي دبي للتصميم، ثالث محطات جولتها العالمية.

وبُنيت نسخة السيارة. LEGO Technic Lamborghini Sián FKP 37. بالكامل من المصدّ إلى المصدّ باستخدام أكثر من 400,000 قطعة LEGO Technic. لضمان التطابق في الشكل الخارجي لسيارة Lamborghini Sián FKP 37 الأصلية.

ويبلغ طول السيارة 4 أمتار و98 سنتيمترًا، وعرضها مترين و10 سنتيمترات، وارتفاعها مترًا و13سنتيمترًا. وتُعدّ إنجازًا هندسيًا من إبداع LEGO.

ونجح مبتكرو السيارة LEGO Technic Lamborghini بإبراز الجماليات الرائعة للسيارة الأصلية Lamborghini Sián FKP 37 في أبهى صورها. فضمّت مقاعد السباق سوداء اللون والتفاصيل الدقيقة للوحة القيادة.

وتصل دقة هذا العمل الفني الهندسي في إنتاج نسخة طبق الأصل من سيارة لامبورغيني الأصلية إلى ملليمتر واحد. الأمر الذي يُعدّ إبداعًا هندسيًا.

وأصبحت سيارة لامبورغيني بمحركها الهجين بالكامل وخطوطها الخارجية الأنيقة السلسلة. سيارة رياضية مرغوبًا بها بشدّة منذ الكشف عنها في العام 2019.

ويُنتظر الكشف عن نسخة لامبورجيني المبنية بمكعبات LEGO Technic. في حي دبي للتصميم، المركز الإبداعي الشهير في دبي. في فعالية تتضمّن أنشطة مخصصة للصغار والكبار.

وسيكون بوسع الأطفال المشاركة في تجربة اللعب بمكعبات LEGO لبناء مجسماتهم الإبداعية. مستمدين الإلهام من روائع LEGO التي تحيط بهم في مكان إقامة الفعالية.

وتُعدّ هذه الفعالية فرصة ذهبية للاستمتاع بروعة تفاصيل هذه السيارة السوبر. التي استغرق العمل في تطويرها وبنائها 8,660 ساعة بأيدي 15 من المختصين الشغوفين من مبدعي LEGO. أي ما يعادل العمل لعام كامل تقريبًا بلا توقف.

ومن المقرّر أن تُعرض السيارة LEGO Technic Lamborghini Sián FKP 37. أولًا في حي دبي للتصميم بين 11 و13 مارس قبل أن تُنقل إلى مول الإمارات وتُعرض بين 15 و25 مارس. لتعاود بعدها الانطلاق مجددًا لاستكمال جولتها العالمية.