انفوجرافيك | تعرف على قيمة صادرات تركيا إلى ليبيا خلال شهرين
أخبارليبيا 24 – انفوجرافيك
بلغت صادرات تركيا إلى ليبيا خلال أول شهرين من العام الجاري 456.7 مليون دولار أمريكي.
قيمة الصادرات في فبراير بلغت 265.5 مليون دولار.
قيمة الصادرات في يناير الماضي 192.6 مليون دولار.
– منتجات الأثاث والورق والغابات بلغت قيمتها 30.8 مليون دولار.
– الحبوب والبقول والبذور الزيتية ومشتقاتها بقيمة 29.1 مليون دولار.
– صادرات قطاع الدفاع والطيران التركي ارتفعت بنسبة 4200 %.
– التبغ 3781 %.
– صادرات الزيتون وزيت الزيتون ارتفعت بنسبة 3046 %.
من المتوقع أن يصل حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال 5 أعوام، إلى 15 مليار دولار.