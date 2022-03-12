رئيس لجنة الخارجية يبحث مع هورندال التطورات السياسية في البلاد

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ألتقى رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري عبر تقنية الفيديو سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا كارولين هورندال حيث أكد العقوري على عمق العلاقات و التاريخ المشترك بين البلدين ودور الادارة البريطانية في بناء مؤسسات الدولة الليبية بعد الاستقلال .

وبحث الجانبان أخر التطورات السياسية واختيار الحكومة الجديدة من قبل مجلس النواب المعترف به دوليا، وتنظيم الانتخابات القادمة.

في حين أكد العقوري حرص مجلس النواب على دعم جميع المبادرات التي تعزز الوحدة وتجنب البلاد خيار الاقتتال والانقسام .

وجدد العقوري التأكيد على أهمية التعاون مع الجانب البريطاني خاصة في ملف الإصلاح الاقتصادي. لما له من اثر على حياة المواطن الليبي.

كما بخث الجانبان أفاق التعاون في مجال تطوير المصارف وادارة المناطق الحره والتعليم.

في حين أكدت هورندال حرص بلادها على تعزيز العلاقات مع ليبيا و دعم استقرارها. مثمنة دور رئيس اللجنة في تعزيز العلاقات مع الجانب البريطاني .

وفي ذات السياق وجه العقوري الدعوة للسفيرة لزيارة مقر مجلس النواب في مدينة بنغازي وطبرق. من أجل مزيد من التشاور والتباحث لأجل إيجاد أرضية مشتركة للعمل.

وفي سياق ليس ببعيد بحث نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، خلال لقائه الأربعاء، مع سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا، السيدة كارولين هورندال مستجدات العملية السياسية في ليبيا، وجهود المملكة المتحدة لدعم الاستقرار في ليبيا.

وبحسب صفحة الرئاسي على فيسبوك استعرض اللقاء سُبل دفع العملية السياسية، للوصول إلى حل الأزمة الليبية. من خلال العمل على وضع قاعدة دستورية لإجراء الاستحقاقات الانتخابية في أقرب وقت.

وأكد اللافي خلال اللقاء، على ضرورة إستعادة زخم الانتخابات، تلبيةً لتطلعات الليبيين الذين سجلوا أسمائهم في قوائم الناخبين.