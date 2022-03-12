حكومة باشاغا: لا نملك التفاوض حول القضية السيادية التي تخص السلطة التشريعية

أخبار ليبيا24

أكدت، الحكومة الليبية، برئاسة فتحي باشاغا، أنها لا تملك التفاوض حول القضية السيادية التي تخص السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب وبالتوافق مع مجلس الدولة.

وجددت الحكومة، في بيان، التأكيد على أنها مكلفة باستلام مهامها بقوة القانون وفقا لقرارات السلطة التشريعية بالبلاد.

وقالت، إنها نالت الثقة من الجهة الشرعية الممثلة لكل ليبيا، والمعترف بها وفقا للعملية السياسية السائدة والإجراءات القانونية.

وأضافت، إنها تتعامل مع أي مساع دولية أو محلية من منطلق ضرورة احترامها للسيادة الليبية، وما يصدر عنها من قرارات.

ولفتت، إلى أن المساعي من الدول الصديقة مرحب بها في إطار تسليم سلس للسلطة من الحكومة منتهية الولاية.

وشددت على أنه لا سبيل لحل جذري للأزمة الليبية إلا بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بآليات وآجال واضحة ومحددة وقاعدة دستورية متوافق عليها.

ويرفض رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، تسليم السلطة إلى الحكومة الجديدة على مُنحت ثقتها من قبل مجلس النواب.

وتعلل الدبيبة بأن حكومته ترفض إجراءات مجلس النواب، وأنه لن يسلم إلا بعد إجراء انتخابات.

محادثات بين باشاغا والدبيبة

في المقابل، قالت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، ستيفاني وليامز، “إن الدبيبة قد يجري محادثات مباشرة مع باشاغا، لحل الأزمة السياسية في البلاد”.

وأضافت وليامز، في تصريحات صحفية، أن الدبيبة وباشاغا أبديا ردود فعل إيجابية، لافتة إلى أن الشيء الجيد هو أن الجميع مستعد للمشاركة في حوار بنّاء.

وقبل يومين أعلن، السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند. أن كل من الدبيبة وباشاغا أبديا استعدادهما للدخول في مفاوضات لإيجاد حل للخلاف السياسي.

وقال نورلاند، الخميس: “تحدث مع رئيس الوزراء المكلّف من قبل مجلس النواب فتحي باشاغا. وأشدت باستعداده لتهدئة التوترات والسعي لحل الخلاف السياسي الحالي من خلال المفاوضات وليس القوة”.

وذكر السفير الأمريكي، أنه تواصل مع الدبيبة، ولفت إلى التزام الدبيبة بـ “حماية الأرواح وكذلك استعداده للدخول في مفاوضات لإيجاد حل سياسي”.