المنقوش تطلع نظيرها التركي على المستجدات السياسية في البلاد

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بحثت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش اليوم السبت مع نظيرها التركي مولود تشاويش أوغلو في أنطاليا على هامش مشاركتها فى منتدى أنطاليا الدبلوماسي العلاقات المشتركة بين البلدين وسبل تعزيزها.

وبحسب صفحة الخارجية على الفيسبوك تناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها.

كما اطلعت المنقوش الوزير أوغلو على مستجدات الاوضاع السياسية في ليبيا والعديد من الملفات المشتركة الاخرى التي تهم البلدين.

وأكد أوغلو على مساندة تركيا للمسار الديمقراطي في ليبيا،ووقوفها بكل إمكانياتها إلى جانب الشعب الليبي. ودعم بلاده لحكومة الوحدة الوطنية،وجهود وزيرة الخارجية من أجل تحقيق الاستقرار في ليبيا.

شارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، في منتدى أنطاليا الدبلوماسي، الذي ينعقد برعاية الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

ويستضيف المنتدى عددا من قادة دول العالم، حسب ما أوردته صفحة «حكومتنا» على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

ويرافق الدبيبة كل من وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي.

وعلى هامش المنتدى إلتقي الدبيبية رئيس هيئة الحكماء في منظمة الدول التركية بن علي يلدريم. بحضور وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، لبحث العديد من الملفات المتعلقة بشؤون البلدين.

كما إلتقى الدبيبة وزير الخارجية القطري محمد عبدالرحمن ولم تشر منصة حكومتنا التابعة للدبيبة عن فحوى اللقاء وحيثياته.

كما إلتقى الدبيبة أيضا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على هامش المنتدى.