المبروك يوجه بصرف مرتبات موظفي الدولة عن شهر مارس

أخبار ليبيا 24

وجه وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية، خالد المبروك، تعليماته بإعداد أذونات صرف مرتبات موظفي الدولة عن شهر مارس.

وقالت منصة حكومتنا، اليوم السبت، أن المبروك وجه تعليمات للإدارات المختصة. بشأن إعداد أذونات الصرف الخاصة بمرتبات موظفي الدولة عن شهر مارس. لإحالتها إلى مصرف ليبيا المركزي وفق الآلية المتبعة.

وفي 3 مارس الجاري، قالت الوزارة إنها أصدرت أذونات الصرف الخاصة برواتب شهر فبراير. لكل الجهات الممولة من الخزانة العامة إلى إدارة العمليات المصرفية بمصرف ليبيا المركزي، لاستكمال إجراءات الصرف.