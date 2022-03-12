الجرندي لـ “وليامز”: أمن واستقرار ليبيا ووحدتها مسألة محورية لتونس

أخبار ليبيا 24

أكد وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، خلال مكالمة هاتفية أجراها مع المبعوثة الأممية إلى ليبيا ستيفاني وليامز، على ضرورة الحفاظ على أمن واستقرار ليبيا ووحدة أراضيها باعتبارها مسائل محورية ومبدئية بالنسبة لبلاده وركيزة لأمن واستقرار المنطقة.

وشدد الجرندي بحسب بيان وزارة الخارجية التونسية على أهمية نبذ العنف والانقسام. وضرورة العمل على دعم التوافق والحوار بين الأشقاء الليبيين، مذكرًا بدعم تونس للحوار والمصالحة الوطنية لإيجاد حل ليبي ليبي.

وبحث الجانبان الجهود التي تقوم بها البعثة الأممية لاستئناف المسار السياسي بالتنسيق والتشاور مع مختلف الجهات الليبية. لا سيما في ضوء مبادرة المستشارة الخاصة المتعلقة بوضع قاعدة دستورية توافقية بهدف إجراء الانتخابات الليبية في أقرب وقت ممكن.

وأعرب الجرندي عن ثقة بلاده في قدرة الليبيين على التوصل للتوافقات الضرورية. لضمان أفضل الظروف لإنجاح الاستحقاقات السياسية المقبلة بدعم من دول الجوار والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والمجتمع الدولي.

من جانبها، أشادت وليامز بمساندة تونس الدائمة لليبيا بهدف تقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف.

كما ثمنت وليامز دعم رئيس الجمهورية قيس سعيد لبعثة الأمم المتحدة ومساندته. لجهودها لدعم مقومات الاستقرار بليبيا ومرافقتها في مسارها السياسي.