الإمارات تحبط محاولة تهريب 1.5 طن هيروين إلى دولة أوروبية

12 مارس، 2022 6:25 م
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الإمارات تحبط محاولة تهريب هيروين
الإمارات تحبط محاولة تهريب هيروين

أخبار ليبيا 24

أحبطت الشرطة الإماراتية محاولة تهريب 1.5 طن من مخدر الهيروين، كان من المخطط تصديرها إلى إحدى الدول الأوروبية.

وأوضح قائد عام شرطة أبو ظبي فارس خلف المزروعي أن الشرطة تمكنت من إحباط تهريب 1.5 طن. من مخدر الهيروين بالتعاون والتنسيق مع الإدارة العامة لجمارك أبوظبي. لافتا إلى أن تحريات مديرية مكافحة المخدرات بشرطة أبو ظبي.

وكشفت عن وصول شحنة مشبوهة من أحدى الدول المجاورة إلى ميناء خليفة تمهيدا لإعادة تصديرها إلى إحدى الدول الأوروبية. وعملت باحترافية على إفشال المخطط الدولي لعملية التهريب.

وأشار المزروعي إلى أنه فور وصول المعلومات الأمنية شكلت مديرية مكافحة المخدرات والإدارة العامة لجمارك أبوظبي فريقا مشتركا. لرصد وتفتيش الشحنة المشبوهة مما أسفر عن ضبط الكمية التي تقارب قيمتها السوقية 150 مليون درهم (نحو 40 مليون دولار) وإحباط تصديرها للخارج. مشددا على أن هذه العملية تعد واحدة من أبرز عمليات المكافحة الناجحة التي تعزز قوة الأجهزة الأمنية بالإمارة. وتؤكد احترافيتها وقدراتها العالية في التصدي للعصابات الدولية.

12 مارس، 2022 6:25 م
19

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