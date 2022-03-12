إليك بالدوين يرفع دعوى قضائية ضد منتجي راست

أخبارليبيا24_متابعات

أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن الممثل أليك بالدوين رفع دعوى قضائية ضد منتجي فيلم “راست” الذي وقع حادث مأسوي أثناء تصويره، أسفر عن مقتل المصورة غالينا هاتشينز.

وأشارت صحيفة “لوس أنجلوس تايمز” إلى أن بالدوين يصر على أنه لا يتحمل المسؤولية عن مقتل هاتشينز، ويطالب بالتعويضات عن الخسائر التي تكبدها على خلفية هذه القضية.

ويشار أيضا إلى أن بالدوين يؤكد أنه شارك في العمل الإبداعي فقط، ولم يكن مسؤولا عن شؤون الأمن وسلامة الأسلحة وتوظيف الكوادر.

وفي وقت سابق، رفعت عائلة المصورة غالينا هاتشينز التي لقيت مصرعها في الحادث العرضي أثناء تصوير فيلم “راست” دعوى قضائية ضد الممثل أليك بالدوين، وطاقم إنتاج الفيلم.

ووقع الحادث في أكتوبر الماضي، حيث أطلق بالدوين النار من مسدس دون معرفة أنه محشو بالرصاص الحي. مما أسفر عن مصرع هاتشينز.

وفي وقت سابق رفعت عائلة المصورة غالينا هاتشينس التي لقيت مصرعها بحادث عرضي أثناء تصوير فيلم “راست”. دعوى قضائية ضد الممثل أليك بالدوين، وطاقم إنتاج الفيلم.

وقدمت الدعوى من قبل ماثيو هاتشينس، زوج المصورة المقتولة، أمام المحكمة في مدينة سانتا في بولاية نيومكسيكو الأمريكية.

وتتهم الدعوى بالدوين بقتل غالينا هاتشينس، وطاقم الإنتاج بأنه لم يتمكن من ضمان معايير السلامة اللازمة. وخاصة في مجال سلامة الأسلحة، مما أسفر عن مقتل المصورة.

وتطالب الدعوى بتقديم تعويضات لعائلة هاتشينس.

ولم يعلق محامو طاقم إنتاج فيلم “راست” على رفع الدعوى ضده موكليهم بعد.

وتجدر الإشارة إلى أن شرطة مدينة سانتا في لم توجه أي تهم جنائية في قضية مقتل هاتشينس. وأن التحقيقات مستمرة.

ووقع الحادث المأسوي في أكتوبر الماضي، حيث أطلق بالدوين النار من مسدس دون معرفة أنه محشو بالرصاص الحي. مما أسفر عن مصرع هاتشينس.