بعد توقف عامين .. تسيير أول رحلة من طرابلس إلى جدة

أخبار ليبيا 24

أعلنت الخطوط الجوية الإفريقية أنها باشرت اليوم السبت تسيير أولى رحلاتها إلى المملكة العربية السعودية بعد انقطاع دام سنتين .

وأكد مدير مكتب العلاقات الدولية بشركة الخطوط الأفريقية معز بن إسماعيل. انطلاق أولى رحلات موسم العمرة من الأراضي الليبية إلى الحرمين الشريفين بعد انقطاع لعامين.

وأضاف بن إسماعيل في تصريحات تلفزيونية، أن الطائرة انطلقت العاشرة صباح اليوم السبت، وعلى متنها 132 معتمرًا. وطاقم إضافي، وستكون هناك 14 رحلة أسبوعية للشركة من مطارات بنينا وطرابلس ومصراتة.

وأشار إلى أنه بذلك تكون الخطوط الجوية الأفريقية و برؤيتها الجديدة قد حققت أول غاية. وهي توفير كل السبل المتاحة لراحة المسافرين الليبيين.