وليامز تتحدث عن ردود فعل الدبيبة وباشاغا والجدول الزمني

11 مارس، 2022 10:43 م
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أخبارليبيا24_متابعات

قالت المستشارة الأممية لدى ليبيا ستيفاني وليامز في تصريحات لها لوكالة بلومبيرغ أمس الخميس إنه كانت هناك ردود فعل إيجابية من الدبيبة وباشاغا لإجراء محادثات

وأكدت وليامز أن الأمم المتحدة لا تحبذ أيًا من الجانبين، وهي ليست في مجال تأييد الحكومات أو الاعتراف بها

ونوهت إلى أن الانتخابات هي السبيل الوحيد للخروج من الأزمة السياسية الليبية. وهي ضرورية لتجديد الشرعية الشعبية للمؤسسات الليبية.

وتابعت ” إنني أعتقد أنه إذا اتجه الجميع إلى حد ما، فيمكننا إجراء الانتخابات بحلول يونيو المقبل. لكن مجلسي النواب والدولة قررا القيام بأمور خاصة بهما لذلك لا يمكنني تقديم جدول زمني ثابت. حتى نعمل مع المجلسين لوضع الأساس الدستوري ومراجعة القوانين الانتخابية “.

وأشارت إلى أظ الارتفاع الحالي في أسعار النفط العالمية له مزايا لليبيا، لكنه يجعل الصراع على الوصول إلى السلطة. والموارد أكثر حدة، فالنفط في ليبيا نعمة ونقمة في الوقت نفسه.

وفي سياق متصل قالت المبعوثة الأممية إلى ليبيا، ستيفاني وليامز، إن البعثة لا تأخذ موقفًا معينًا في الخلاف حول السلطة التنفيذية داخل ليبيا، مشيرة إلى تركيزها على عقد المحادثات حول القاعدة الدستورية الخاصة قبل شهر رمضان المقبل.

وليامز عند سؤال طرحته رويترز عن “أي حكومة في ليبيا تعتبرها الأمم المتحدة صالحة؟”. أجابت: “لسنا في مجال تأييد الحكومات أو الاعتراف بها”، لافتة أنها تضغط من أجل إجراء انتخابات.

وليامز تتحدث عن ردود فعل الدبيبة وباشاغا والجدول الزمني
وليامز تتحدث عن ردود فعل الدبيبة وباشاغا والجدول الزمني
11 مارس، 2022 10:43 م
40

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