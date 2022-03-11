ميتا تسمح بنشر دعوات عنف ضد بوتين والجنود الروس على فيسبوك وانستغرام

أخبار ليبيا24

أعلنت “ميتا” الشركة المالكة لفيسبوك وإنستغرام أنها غيرت قواعدها بشأن الخطاب العنيف في عدد من البلدان بسبب غزو أوكرانيا، لتسمح بذلك بنشر دعوات العنف ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والجنود الروس.

وقالت إنها سمحت “بشكل مؤقت” بتعبيرات عنيفة، مثل “الموت للغزاة الروس”، التي تخالف عادة قواعدها. لكنها ذكرت في المقابل على أنه لن يسمح بدعوات العنف ضد المدنيين الروس.

وجاء هذا البيان بعد أن ذكرت وكالة رويترز للأنباء إنها اطلعت على رسائل بريد إلكتروني داخلية تتناول التعديلات في سياسة الشركة.

وسيسمح بنشر منشورات عبر فيسبوك وإنستغرام، في عدد من الدول، تدعو إلى “موت بوتين” أو الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.

الروس يطالبون بوقف النشاطات المتطرفة لشركة “ميتا”

وعلى الفور علّقت السفارة الروسية في الولايات المتحدة الأمريكية على هذا الأمر. قائلة إنها “اطلعت على تقرير رويترز حول السماح لشركة ميتا بوضع دعوات للعنف ضد القيادة الروسية والجنود الروس على فيسبوك وإنستغرام”.

وأضافت السفارة، في بيان على فيسبوك، “أن هذه أكدها المتحدث باسم الشركة آندي ستون ببيانه. الذي أكد فيه أن عبارة “الموت للغزاة الروس” باتت الآن طبيعية على مواقع التواصل الاجتماعي”.

وقالت السفارة الروسية، إن “سياسة ميتا العدوانية والإجرامية التي تؤدي إلى التحريض على الكراهية والعداء تجاه الروس هي سياسة شائنة. إن تصرفات الشركة دليل آخر على حرب المعلومات بدون قواعد معلنة في بلدنا. أصبحت المؤسسات الإعلامية جنودا لآلة الدعاية للمؤسسة الغربية”.

وطالبت، السفارة السلطات الأمريكية بوقف “الأنشطة المتطرفة” لميتا واتخاذ الإجراءات لتقديم الجناة إلى العدالة. لم يمنح مستخدمو فيسبوك وإنستغرام أصحاب هذه المنصات على الإنترنت. الحق في تحديد معايير الحقيقة ودفع الدول ضد بعضها البعض”.

وقيدت روسيا، في وقت سابق الوصول إلى موقع فيسبوك، بسبب موقف المنصة من حسابات العديد من المنافذ الإخبارية المدعومة من موسكو وسط غزو أوكرانيا.

واتهمت هيئة الاتصالات الروسية (روسكوم نادزور) الشبكة بـ “الرقابة وانتهاك حقوق وحريات المواطنين الروس”.