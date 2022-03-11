ليبيا تبحث إجلاء الرعايا الليبيين وتطالب بالإفراج عن سجين ليبي في سجن “نيكالايفة” بأوكرانيا

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قالت السفارة الليبية بأوكرانيا أن اجتماعا عقد بمقر وزارة الخارجية الليبية في مدينة “لفيف” الأوكرانية بين وكيل وزارة الداخلية ومدير مكتب وزارة الخارجية الليبية مع مدير إدارة المراسم بوزارة الخارجية الأوكرانية.

وأوضحت السفارة أن الاجتماع الذي جاء بناء على طلبها تم خلاله مناقشة عدة مسائل تهم الجانب الليبي.

وأشارت السفارة إلى الاجتماع بحث تسهيل عملية إجلاء الرعايا الليبيين، عبر المنافد الأوكرانية. وتسهيل عودتهم إلى أرض الوطن.

ولفتت السفارة إلى أن تم بحث وضع السجين الليبي، المتواجد بسجن “نيكالايفة”. مشيرة أن الجانب الليبي طالب السلطات الأوكرانية، بسرعة الإفراج عن السجين الليبي.

موضحة أن الحرب الجارية في أوكرانيا، تهدد سلامته في مثل هذه الظروف الصعبة.

وقالت السفارة أن الجانب الليبي أشار إلى أن مبادرة الإفراج عن المواطن الليبي. ستحظى بترحيب وتضامن ليبي مع البلد الصديق لتجاوز أزمته الحالية.