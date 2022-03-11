لقاءات من ضمنها أردوغان.. الدبيبة والمنقوش واللافي في أنطاليا

11 مارس، 2022 11:46 م
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أخبارليبيا24_متابعات

شارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، في منتدى أنطاليا الدبلوماسي، الذي ينعقد برعاية الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

ويستضيف المنتدى عددا من قادة دول العالم، حسب ما أوردته صفحة «حكومتنا» على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

ويرافق الدبيبة كل من وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي.

وعلى هامش المنتدى إلتقي الدبيبية رئيس هيئة الحكماء في منظمة الدول التركية بن علي يلدريم. بحضور وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، لبحث العديد من الملفات المتعلقة بشؤون البلدين.

كما إلتقى الدبيبة وزير الخارجية القطري محمد عبدالرحمن ولم تشر منصة حكومتنا التابعة للدبيبة عن فحوى اللقاء وحيثياته.

كما إلتقى الدبيبة أيضا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على هامش المنتدى.

وفي حين اوضحت صفحة وزارة الخارحية على الفيسبوك أن الوزيرة نجلاء المنقوش شاركت في منتدى أنطاليا الدبلوماسي ضمن الوفد الوزاري المرافق لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة. والذي انطلقت أعماله ظهر اليوم برعاية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وبإشراف من وزير خارجيته السيد مولود تشاووش أوغلو وبمشاركة العديد من رؤساء الدول والوزراء والدبلوماسيين تحت شعار “إعادة بناء الدبلوماسية”.

في حين اوضحت أنه وضمن فعاليات المنتدى شاركت المنقوش في جلسة نقاش. بعنوان العدالة و الإصلاحات وسبل تقوية المؤسسات. بمشاركة وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو ووزير خارجية الفنلندي بيكا هافيستو. ووزير خارجية الاسباني خوسيه مانويل ألباريس ووزير خارجية جمهورية الكونغو نيكولاي بوبيسكو .

لقاءات من ضمنها أردوغان.. الدبيبة والمنقوش واللافي في أنطاليا
لقاءات من ضمنها أردوغان.. الدبيبة والمنقوش واللافي في أنطاليا
11 مارس، 2022 11:46 م
10

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