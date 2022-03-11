عقب وفاة أب وابنه بسببها.. “الكهرباء” تحذر من خطورة البناء تحت مسارات الضغط العالي

11 مارس، 2022 2:17 م
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أخبار ليبيا 24

حذرت الشركة العامة للكهرباء من البناء تحت أو بالقرب من مسارات خطوط الضغط العالي، معتبرة أن ذلك يعد أكبر عائق أمامها للحفاظ على مكونات الشبكة الكهربائية.

وقالت الشركة في بيان لها، اليوم الجمعة. إن البناء في المسارات يُعيق أعمال فرق الصيانة والتنظيف الدوري لتلك الخطوط. ويعرض حياة المواطنين وممتلكاتهم للخطر وكذلك للمساءلة القانونية.

وأشارت الشركة إلى أن المسافة القانونية للبناء هي 20 مترًا من وسط البرج يمين ويسار.

وكان قد توفي أب ونجلة؛ نتيجة البناء تحت خطوط الضغط العالي، ضمن دائرة توزيع عين زارة.

11 مارس، 2022 2:17 م
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