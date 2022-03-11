توالي الاستقالات بحكومة الدبيبة

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أعلن، وكيل وزارة المالية لشؤون المؤسسات بحكومة الوحدة، علي سعيفان حمد الطابوني، اعتذاره عن مهام الموكلة له بصفة وكيل وزارة المالية لشؤون المؤسسات بحكومة الوحدة.

وقال الطابوني، في تسجيل مصور، إنه تقدم بطلب إعفاء من المهام الموكلة إليه بصفته وكيل وزارة المالية لشؤون المؤسسات في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها الدولة.

استقالات متتالية

وأعلن وزراء ووكلاء وزارة في حكومة الدبيبة استعدادهم لتسليم مهامهم إلى الحكومة الليبية الجديدة، برئاسة فتحي باشاغا.

وأكد، وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان وزير التعليم المكلف في حكومة الوحدة، أحمد بوخزام. ووزير الخدمة المدنية، عبدالفتاح الخوجة، ووزير الدولة لشؤون الهجرة، أجديد معتوق. استعدادهم لتسليم مهامهم إلى الحكومة الليبية الجديدة، برئاسة فتحي باشاغا.

كما أكد الوزراء، في بيانات مصورة، احترامهم لاختيار مجلس النواب للحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاغا وقرار منح الثقة لها.

يأتي ذلك بينما لازال رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، تسليم مهامه للحكومة الجديدة.

وقدّم كل من خالد محمد بريدان وكيل وزارة الإسكان والتعمير، وخالد امراجع وكيل وزارة العدل بحكومة الوحدة استقالتهما إلى رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، بسبب الظروف الراهنة.