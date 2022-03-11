تذبذب في أسعار العقود الآجلة للنفط

أخبار ليبيا24

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط خلال الجلسة الآسيوية على نطاق ضيق، اليوم الجمعة، لكن تتجه لتسجيل أكبر خسائر أسبوعية منذ نوفمبر.

وارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام النفط “نيمكس” تسليم أبريل القادم 0.48 بالمائة.لتتداول عند مستويات 106.50 دولارات للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 105.99 دولارات للبرميل.

واستهلت العقود تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 106.02 دولارات للبرميل.

وفيما يتعلق بالعقود الآجلة لأسعار خام برنت تسليم مايو فقد تراجعت 0.22 بالمائة لتتداول عند 109.48 دولارات للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 109.72 دولارات للبرميل.

واستهلت العقود التداولات على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 109.33 دولارات للبرميل.