بوتين: روسيا ملتزمة بإمدادات الطاقة حتى عبر أوكرانيا

أخبار ليبيا 24

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن بلاده تبقي على صادراتها من المحروقات رغم النزاع في أوكرانيا والعقوبات الدولية.

وقال بوتين خلال اجتماع حكومي الخميس: “نحترم كل واجباتنا على صعيد إمدادات الطاقة”.

وشدد بوتين على أن كل الكميات ترسل إلى أوروبا ومناطق أخرى وأن نظام نقل الغاز في أوكرانيا مملوء بالكامل.

كما نفى بوتين مسؤولية موسكو عن ارتفاع الأسعار العالمية، التي زادت بشكل كبير منذ الحرب الروسية على أوكرانيا.

وكانت قد أعلنت فرنسا على لسان وزيرة التحول البيئي الفرنسية، باربرا بومبيلي. أن “دول الاتحاد لا يمكنها فرض حظر تام على وارداتها من النفط والغاز الروسيين على غرار ما فعلت الولايات المتحدة”.

وبينما قررت واشنطن ولندن وقف وارداتهما من الغاز والنفط الروسيين. قرر الاتحاد الأوروبي التصرف بطريقة يخفض فيها مشترياته من الغاز الروسي بمقدار الثلثين. فيما تعهدت بريطانيا أن تحظر الواردات بحلول نهاية العام.