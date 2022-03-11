بوتين: روسيا ملتزمة بإمدادات الطاقة حتى عبر أوكرانيا

11 مارس، 2022 2:33 م
8

أخبار ليبيا 24

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن بلاده تبقي على صادراتها من المحروقات رغم النزاع في أوكرانيا والعقوبات الدولية.

وقال بوتين خلال اجتماع حكومي الخميس: “نحترم كل واجباتنا على صعيد إمدادات الطاقة”.

وشدد بوتين على أن كل الكميات ترسل إلى أوروبا ومناطق أخرى وأن نظام نقل الغاز في أوكرانيا مملوء بالكامل.

كما نفى بوتين مسؤولية موسكو عن ارتفاع الأسعار العالمية، التي زادت بشكل كبير منذ الحرب الروسية على أوكرانيا.

وكانت قد أعلنت فرنسا على لسان وزيرة التحول البيئي الفرنسية، باربرا بومبيلي. أن “دول الاتحاد لا يمكنها فرض حظر تام على وارداتها من النفط والغاز الروسيين على غرار ما فعلت الولايات المتحدة”.

وبينما قررت واشنطن ولندن وقف وارداتهما من الغاز والنفط الروسيين. قرر الاتحاد الأوروبي التصرف بطريقة يخفض فيها مشترياته من الغاز الروسي بمقدار الثلثين. فيما تعهدت بريطانيا أن تحظر الواردات بحلول نهاية العام.

 

11 مارس، 2022 2:33 م
8

مقالات ذات صلة

بوقعيقيص: “دستور طالبان” لن يمّر ولن نمنحه شرف الاستفتاء عليه

11 مارس، 2022 3:26 م

عقب وفاة أب وابنه بسببها.. “الكهرباء” تحذر من خطورة البناء تحت مسارات الضغط العالي

11 مارس، 2022 2:17 م

ليبيا تبحث إجلاء الرعايا الليبيين وتطالب بالإفراج عن سجين ليبي في سجن “نيكالايفة” بأوكرانيا

11 مارس، 2022 1:55 م

إدارة التوجيه المعنوي تنعى العميد “العوكلي”

11 مارس، 2022 1:32 م
زر الذهاب إلى الأعلى