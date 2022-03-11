الكبير يناقش تداعيات الحرب الأوكرانية على الاقتصاد العالمي والليبي مع مؤسسة “اتلانتيك كونسيل” الأمريكية

11 مارس، 2022 11:16 ص
34

أخبار ليبيا24

يواصل، محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، إجراء اللقاء في العاصمة الأمريكية واشنطن مع عدد من المؤسسات التجارية والمصرفية.

وقال المصرف المركزي، إن الكبير والفريق المرافق التقوا الخميس مع مؤسسة “اتلانتيك كونسيل” بحضور نخبة من القادة السياسيين في العالم والسفراء والإعلاميين والخبراء الدوليين في المجال السياسي والاقتصادي والمالي، والمهتمين بالشأن الليبي.

وأضاف المصرف المركزي، أن اللقاء تركّز حول تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية والمالية في ليبيا. كما تناول تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الأوضاع الاقتصادية العالمية وتأثيراتها على الاقتصاد الليبي. وامدادات وأسعار السلع والغذاء في السوق الدولي، وتحريك عجلة الاقتصاد الليبي.

وذكر مصرف ليبيا المركزي، أن اللقاء تطرق إلى عودة الشركات الأجنبية لليبيا، وجهود مصرف ليبيا المركزي لضمان الاستقرار المالي والنقدي، وخطة توحيد مصرف ليبيا المركزي.

الوسوم
11 مارس، 2022 11:16 ص
34

مقالات ذات صلة

عقب وفاة أب وابنه بسببها.. “الكهرباء” تحذر من خطورة البناء تحت مسارات الضغط العالي

11 مارس، 2022 2:17 م

ليبيا تبحث إجلاء الرعايا الليبيين وتطالب بالإفراج عن سجين ليبي في سجن “نيكالايفة” بأوكرانيا

11 مارس، 2022 1:55 م

إدارة التوجيه المعنوي تنعى العميد “العوكلي”

11 مارس، 2022 1:32 م

ليبيا تسجل 302 إصابة جديدة و10 وفيات بفيروس كورونا

11 مارس، 2022 1:04 م
زر الذهاب إلى الأعلى