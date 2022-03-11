القبض على مهاجرين مصريين خلال مداهمة مخزن للهجرة في بئر الاشهب

11 مارس، 2022 12:51 ص
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أخبار ليبيا 24 – خاص

داهم، أعضاء قسم شرطة النجدة والبحث الجنائي بمديرية أمن بئر الأشهب، بالتعاون مع سرية الضفادع البشرية طبرق مخزنا يستغله تجار البشر في إيواء الهجرة غير الشرعية.

جاء ذلك في إطار المجهودات التي تبذلها مديرية أمن بئر الأشهب في مكافحة الجريمة وتتبع أوكار إيواء الهجرة غير الشرعية.

وخلال مداهمة المخزن تمكن عناصر الأمن من القبض على 40 مهاجرا غير شرعي من الجنسية المصرية. وتمت إحالتهم الى جهات الاختصاص لإتمام إجراءاتهم القانونية وترحيلهم.

وأثني مدير الأمن على جهود أعضاء شرطة النجدة وقسم البحث الجنائي بالمديرية. ووجه الشكر والتقدير لآمر وأعضاء سرية الضفادع البشرية على تعاونهم وجهودهم في ضبط هؤلاء المهاجرين وانقاذهم وتقديم المساعدات لهم قبل ترحيلهم.

 

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11 مارس، 2022 12:51 ص
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