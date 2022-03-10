وزير الخارجية بحكومة باشاغا يؤدي اليمين الدستورية الثلاثاء المقبل أمام النواب

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قال حافظ قدور وزير الخارجية في الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا. إنه سيؤدي اليمين الدستورية أمام رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح يوم الثلاثاء المقبل.

وفند قدور الأنباء المتداولة حول استقالته من الحكومة، مضيفًا أن الغرض من تلك الشائعات هو التحريض والفتنة. حسب بيان له عبر صفحته بـ”فيسبوك” أمس الأربعاء.

يشار إلى أن ثمانية وزراء أدوا اليمين الدستورية أمام المستشار صالح في مكتبه بالقبة. وهم “الداخلية اللواء عصام محمد حسن بوزريبة، والحكم المحلي سامي علي الفيتوري الضاوي، والتربية والتعليم جمعة خليفة محمد الجديد. والثروة البحرية علي ميلاد بن يونس، والشؤون الاجتماعية المبروك محمد غيث الطاهر، والدولة لشؤون المرأة انتصار عيسى سالم عبود. والدولة لشؤون الهجرة غير الشرعية فتحي محمد موسى التباوي، والصحة عثمان عبدالجليل محمد”.

وكان قد تعذر وصولهم إلى طبرق للالتحاق بجلسة أداء اليمين، التي حضرها رئيس الوزراء المكلف من المجلس فتحي باشاغا وعدد من الوزراء الآخرين.