وزير الخارجية الأمريكي: هجمات روسيا على أوكرانيا متعمدة وغير مبررة

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قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إن هجمات روسيا على أوكرانيا متعمدة وغير مبررة ولا إنسانية.

وأبدى في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية البولندي زبيغنيو راو. دعمه لترحيب بولندا الاستثنائي ودعمها لأكثر من 1.33 مليون لاجئ فروا من الهجمات البربرية الروسية على أوكرانيا.

وأضاف بلينكين. أن نائبة الرئيس هاريس ستعمق النقاش حول هذه القضايا وغيرها خلال زيارتها إلى بولندا.

وجدد وزير الخارجية الأمريكي دعم الولايات المتحدة. الثابت لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها.

وناقش بلينكين مع نظيره البولندي الأهمية المستمرة لتقديم المساعدة الأمنية لأوكرانيا. إضافة لبحث الجهود الدبلوماسية الجارية، بما في ذلك العقوبات، لوقف حرب العدوان التي يشنها بوتين.