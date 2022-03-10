وزيران بحكومة الدبيبة يعلنان استعدادهما لتسليم مهامهما لحكومة باشاغا

أخبار ليبيا24

أعلن، وزيرا الخدمة المدنية والدولة لشؤون الهجرة، بحكومة الوحدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، في بيانين مصورين، احترامهما لاختيار مجلس النواب للحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاغا ومنح الثقة للحكومة.

وأكد وزير الخدمة المدنية، عبدالفتاح الخوجة، احترامه للقرار الصادر عن مجلس النواب. بشأن تكليف فتحي باشاغا برئاسة الحكومة، وقرار منح الثقة للحكومة الجديدة.

كما أعلن التزامه بعهده وقسمه أمام مجلس النواب بالالتزام بالإعلان الدستوري وسلامة ليبيا ووحدة أراضيها.

وأكد الخوجة جاهزيته لتسليم السلطة فيما يتعلق بوزارته، معاهداً الليبيين بأنه لن يكون مشاركا في عودة الانقسام السياسي.

وفي ذات الوقت، أعلن وزير الدولة لشؤون الهجرة، أجديد معتوق، احترامه للقرار الصادر عن مجلس النواب بشأن تكليف فتحي باشاغا برئاسة الحكومة، ومنح الثقة للحكومة الجديدة.

كما أكد التزامه بعهده وقسمه أمام مجلس النواب بالالتزام بالإعلان الدستوري وسلامة ليبيا ووحدة أراضيها. مؤكدًا كذلك جاهزيته لتسليم السلطة فيما يتعلق بوزارته.

وعاهد معتوق الشعب الليبيين بأنه لن يكون مشارك في عودة الانقسام السياسي.