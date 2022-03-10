نيتفلكس تعلن تعليق خدماتها في روسيا

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أعلنت منصة البث الرقمي الأمريكية “نيتفلكس” عن تعليق خدماتها داخل روسيا، بسبب العملية العسكية ‏الروسية في أوكرانيا.‏

وقال متحدث باسم “نيتفلكس” في تصريحات لشبكة “سي إن بي سي” الأمريكية، الأحد. إنه “نظرا للظروف الجارية على الأرض، فقد قررنا تعليق خدمتنا في روسيا”.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن قالت شركة “نيتفلكس” الأسبوع الماضي إنها لن تمتثل لقانون “فيتيرينا تي في” الروسي. الذي يتطلب أن تبث الشركات السمعية والبصرية التي تضم أكثر من 100 ألف مشترك 20 قناة حكومية مجانية. بما في ذلك “NTV” و”Spa”.

وتمتلك “نيتفلكس” في روسيا ما يقرب من مليون مشترك، مما يجعلها واحدة من أصغر أسواق الشركة، وفقا لـ”سي إن بي سي”.

وفي نفس الأسبوع ، أعلنت “نيتفلكس” أنها “أوقفت مؤقتا” جميع مشاريعها المستقبلية التي كانت تخطط لتنفيذها داخل روسيا. ومنها 4 إنتاجات أصلية، بما في ذلك عمل درامي مقتبس عن فيلم “آنا كارنينا” لليو تولستوي.

وبدأت روسيا العملية العسكرية الهادفة إلى نزع أسلحة نظام الحكم الأوكراني وتخليص أوكرانيا من النازية في 24 فبراير. تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين. اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.

وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في كلمة وجهها إلى الشعب الروسي إن الظروف تتطلب عملا حاسما فوريا. وناشد العسكريين الأوكرانيين عدم تنفيذ ما يصدره نظام الحكم في أوكرانيا من أوامر إجرامية. وإلقاء الأسلحة والذهاب إلى بيوتهم.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في وقت لاحق إن القوات الروسية لا توجه الضربات للمدن الأوكرانية، وتستخدم أسلحة الدقة العالية ضد منشآت عسكرية محددة.