لافروف: رد الفعل الغربي يؤكد أن ما يجري هو معركة حياة أو موت

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قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في ختام اللقاء الثلاثي الذي جمعه مع نظيره الاوكراني دميترو كوليبا ووزير خارجية تركيا مولود جاوييش اوغلو في تركيا اليوم. قال إن بلاده نؤيد أي اتصالات مع كييف من أجل تحقيق التسوية. مشيرا إلى أنه تم بحث إمكانية ترتيب اجتماع بين بوتين وزيلينسكي لكن اللقاء يجب ألا يكون من أجل اللقاء فقط حسب تعبيره.

وأضاف لافروف نريد أن تكون أوكرانيا محايدة ومستعدون لمناقشة الضمانات الأمنية لأوكرانيا إلى جانب الضمانات الأمنية للدول الأوروبية ولروسيا. لافتا في الوقت نفسه إلى أن الغرب يريد من أوكرانيا أن تكون دولة تعمل ضد كل ما هو روسي.

الوزير الرسي أشار إلى أن مبادرة موسكو بشأن فتح ممرات إنسانية في أوكرانيا على أساس يومي لا تزال قائمة، مضيفا أنه قدم أدلة في الأمم المتحدة على أن مستشفى ماريوبول كان يستخدم قاعدة عسكرية للقوميين الأوكرانيين

وجدد سيرجي لافروف القول إن روسيا لم تهاجم أوكرانيا ولا تخطط لمهاجمة دول أخرى لكن واجهت وضعا يهدد أمنها. مشيرا إلى أن أولئك الذين يزودون أوكرانيا بالسلاح والمرتزقة يجب أن يفهموا خطورة ما يفعلونه، وأن بلاده ستتجاوز هذه الأزمة ولن يكون لدينا بعد الآن أي أوهام بأن الغرب يمكن أن يكون شريكا موثوقا به.

وحول العقوبات الاقتصادية قال عميد الدبلوماسية الروسية: لافروف: رد الفعل الغربي المسعور على عمليتنا في أوكرانيا يظهر أن ما يجري هو معركة الحياة حياة أو موت من أجل حق روسيا في البقاء واحترام مصالحها المشروعة. لم نستخدم لم نستخدم النفط والغاز سلاحا ونترك الأمر لضمائر زملائنا الغربيين، لافروف: هناك دائما أسوق أخرى للنفط والغاز الروسيين.