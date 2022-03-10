ريال مدريد يطيح بباريس سان جيرمان خارج دوري الأبطال بريمونتادا تاريخية لبنزيما

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بلغ، ريال مدريد إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد تغلبه على باريس سان جيرمان، بثلاثة أهدافٍ لهدف، وذلك في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وانتفض ريال مدريد أمام ضيفه باريس سان جيرمان على ملعب سانتياغو برنابيو بعد تلقيه هدف عن طريق كيليان مبابي للباريسيين في الدقيقة 39، بريمونتادا تاريخية بتوقيع كريم بنزيما.

مبابي يفتتح التسجيل لمصلحة باريس سان جيرمان من تسديدة قويّة داخل منطقة الجزاء. #ريال_مدريد_باريس_سان_جيرمان #دوري_أبطال_أوروبا pic.twitter.com/jHnoy8w3tt — beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 9, 2022

ونجح بنزيما في تسجيل ثلاثة أهداف في الدقائق 61 و76و78.

وكان لقاء الذهاب على أرض باريس قد انتهى لصالح باريس سان جيرمان بهدف دون رد سجله كيليان مبابي.

ونجح الفريق الملكي بطل أوروبا 13 مرة في انتزاع بطاقة التأهل لربع النهائي. بعدما تشكك البعض في إمكانية وصوله بعيدا إثر خسارته المقترنة بأداء هزيل في باريس.