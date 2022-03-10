ريال مدريد يطيح بباريس سان جيرمان خارج دوري الأبطال بريمونتادا تاريخية لبنزيما

10 مارس، 2022 1:24 ص
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أخبار ليبيا24

بلغ، ريال مدريد إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد تغلبه على باريس سان جيرمان، بثلاثة أهدافٍ لهدف، وذلك في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وانتفض ريال مدريد أمام ضيفه باريس سان جيرمان على ملعب سانتياغو برنابيو بعد تلقيه هدف عن طريق كيليان مبابي للباريسيين في الدقيقة 39، بريمونتادا تاريخية بتوقيع كريم بنزيما.

ونجح بنزيما في تسجيل ثلاثة أهداف في الدقائق 61 و76و78.

وكان لقاء الذهاب على أرض باريس قد انتهى لصالح باريس سان جيرمان بهدف دون رد سجله كيليان مبابي.

ونجح الفريق الملكي بطل أوروبا 13 مرة في انتزاع بطاقة التأهل لربع النهائي. بعدما تشكك البعض في إمكانية وصوله بعيدا إثر خسارته المقترنة بأداء هزيل في باريس.

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10 مارس، 2022 1:24 ص
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