خزان سلوق النفطي العائم يغادر إلى تركيا للصيانة

أخبار ليبيا 24 – خاص

غادر خزان سلوق النفطي العام بعد 45 يوما من رسوه برصيف قاعدة طبرق البحرية في اتجاه تركيا لغرض الصيانة.

وقال، محمد صالح الطيف، رئيس مجلس الإدارة لشركة الدعم السريع للخدمات النفطية، لأخبار ليبيا24، إن الخزان العائم غادر إلى تركيا للصيانة.

وتم جر الخزان مساء أمس الثلاثاء عن طريق قاطرتين من روسيا وكرواتيا.

وأضاف الطيف، إن من المتوقع وصول الخزان إلى الموانئ التركية بعد نحو أسبوعين، وذلك حسب الأحوال الجوية. حيث إن سرعة القاطرات لا تتعدى 4 عقدة بحرية.

وأفرج النائب العام على الخزان العائم في الثالث عشر من شهر فبراير الماضي، وذلك بعد إنهاء كل الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة وتجهيز عمليات الجر .

وأكد الطيف، أن شركة الدعم السريع للخدمات النفطية ترغب في صيانة الخزان وعودته للعمل كخزان عائم.

ولفت إلى أن ذلك يرجع لتقرير إلى هيئات التصنيف الدولية حول صلاحيته وإمكانية صيانته حسب حالته الحالية.

وصنع خزان سلوق العائم في إيطاليا عام 1973 وهو خزان عائم يبلغ طوله 350 مترا وعرضه 45 مترا وارتفاعه 30 مترا. وبه حوالي 6000 طن متري بقايا نفط متجمد.