حقوق المرأة في مشروع الدستور ندوة تحت رعاية مركز وشم ومؤسسة فريدريش إيبورت

أخبارليبيا24_خاص

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة اقيمت في فندق برنيتشي بمنطقة السلماني بنغازي ندوة بعنوان حقوق المرأة في مشروع الدستور التغيرات الواجبة.

الندوة أقيمت برعاية مركز وشم لدراسات المرأة والذي أطر الندوة تحت مشروعه بعنوان ” عندك حق ” بالتعاون مع مؤسسة فريدريس ايبورت للدراسات الإستراتيجية ٠

في حين حضر الندوة عدد من المهتمين بحقوق المرأة وأيضا أعضاء من الهيأة التأسيسية لصياغة الدستور. حيث تم النقاش حول التشريعات التي التي من شأنها مساندة حقوق المرأة. في الدستور وإمكانية نصها والطريقة.

وصرحت مدير مركز وشم لدراسات المرأة الدكتورة عبير أمنينة لأخبار ليبيا 24 أن الندوة ناقشت إعادة النظر في مشروع الدستور. من مدخل حقوق النساء من خلال رصد نقاط الخلل في المشروع فيما يخص حقوق النساء.

في حين قالت أمنينة أنه تم إعتماد عدد من التعديلات على المشروع خلال الندوة فيما يخص حقوق المرأة. السياسية والاقتصادية والاجتماعية وايضا فيما يخص الشريعة.

وأكدت أنه سيتم طرحها وتبني هذه التعديلات وعرضها على لجنة الدستور التي لم تتشكل بعد. وفي حالة تم فتح المسودة من جديد.

في سياق أخر منحت وزارة الخارجية الأمريكية، وزيرة الخارجية والتعاون الدولي، نجلاء المنقوش، الجائزة الدولية للمرأة الشجاعة، والتي تقدمها سنويا لسيدات حول العالم.

وفي تغريدة لمكتب شؤون الشرق الأدنى بالوزارة، الثلاثاء، هنأت الخارجية المنقوش ووكيلة وزارة المالية العراقية، طيف سامي، لحصولهما على تلك الجائزة.

في حين من جانبه هنأ السفير الأمريكي وسفيرها الخاص إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، المنقوش على منحها تلك الجائزة التي وصفها بالمميزة.