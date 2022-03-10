ثابت يرحب بقرار الشؤون العربية والأمن القومي بشأن تطورات الوضع في ليبيا

أخبارليبيا24

رحب مندوب ليبيا الدائم بجامعة الدول العربية عبد المطلب ثابت. بمشروع قرار الشؤون العربية والأمن القومي بشأن تطورات الوضع في ليبيا.

وقال ثابت. إن هذا القرار يعبّر عن التضامن الكامل مع ليبيا، ويؤكد الالتزام بوحدتها وسيادتها وسلامة أراضيها.

وأفاد أن القرار يرفض كافة أنواع التدخل الخارجي. ويدعم المسار الانتخابي من خلال إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.

وأضاف أن مشروع القرار يدعم جهود اللجنة العسكرية (5+5) الرامية إلى تنفيذ مخرجات قمة باريس ومسار برلين. وقرارات مجلس الأمن الدولي. بشأن خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون استثناء.

وأشاد مندوب ليبيا الدائم بجامعة الدول العربية. بدور الجامعة في دعم عملية الاستقرار في البلاد. وجهودها للتوصل إلى تسوية سياسية من أجل حل الأزمة الليبية.