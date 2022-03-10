بعد الهاتريك التاريخي .. بنزيما يعادل صلاح ويطرد رونالدو

أخبار ليبيا 24

ليلة استثنائية عاشها الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد الإسباني، بعد تسجيله “هاتريك” أهّل فريقه لربع نهائي دوري أبطال أوروبا. على حساب باريس سان جيرمان الفرنسي، لينتهي اللقاء بنتيجة 3-1.

ويرفع بنزيما رصيده لـ 8 أهداف معادلاً رقم محمد صلاح في هدافي دوري أبطال أوروبا. ومزيحًا كريستيانو رونالدو ورياض محرز من ترتيب الهدافين بـ 6 أهداف لكل منهما.

كما تجاوز المهاجم الفرنسي صاحب 34 عامًا، رقم مبابي بعد تسجيله لهدفه السادس في الموسم محتلاً المركز الـ6 في قائمة الهدافين. فيما يفصل بنزيما عن صدارة القائمة 4 أهداف ليعادل رقم روبرت ليفاندوفسكي.

وشهد لقاء ريال مدريد وباريس سان جيرمان، تقدم بنزيما 3 مراكز في القائمة التاريخية لريال مدريد بعدد أهداف 309. ليتخطى بذلك رقم الأسطورة الراحل الفريدو دي ستيفانو، ويتصدرها البرتغالي كريستيانو رونالدو بـ450 هدفًا.

وعلق بنزيما على الإنجاز التاريخي قائلاً “أنا فخور جدًا بتجاوز رقم هذا الأسطورة، سأواصل المضي قدما إلى الأمام”.

جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا لموسم 2021-2022

روبرت ليفاندوفسكي – بايرن ميونخ – 12 هدفا

سيباستيان هيلير – أياكس أمستردام – 11 هدفا

كريم بنزيما – ريال مدريد – 8 أهداف

محمد صلاح – ليفربول- 8 أهداف

كريستوفر نكونو -لايبزيج- 7 أهداف