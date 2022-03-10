باشاغا لـ” أسوشييتد برس”: سأكون في طرابلس ولن يكون هناك اقتتال

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قال رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا – الأربعاء – إنه يعتزم التواجد في عاصمة البلاد ومقر حكومته في غضون أيام.

وأضاف باشاغا بحسب – وكالة أسوشييتد برس – أنه يعتقد بإمكانية توحيد الدولة. التي مزقتها الحرب دون مزيد من القتال.

وأكد أن حكومته ستركز على إجراء الانتخابات قريبًا. موضحًا أنها السبيل الوحيد للخروج من الصراع الليبي المستمر منذ عقد من الزمان.

واستبعد باشاغا احتمال عودة العنف ، قائلا :”إن الجهود جارية لإيجاد تسوية سلمية للمأزق والسماح لحكومته بالعمل من العاصمة”.

وقال :”لن تكون هناك نزاعات ولا حروب أهلية”. مشيرًا إلى أن الاقتتال الداخلي لن يعود مرة أخرى.

وأضاف رئيس الحكومة : “لأول مرة. هناك تقارب حقيقي بين الشرق والغرب. هذه خطوة جيدة”.

وأفادت مصادر ليبية رفيعة المستوى بطرابلس، بأن المدينة تشهد انتشارا مكثفا للآليات العسكرية، والقوات المدعومة بجميع أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

وأضافت المصادر أن الاستنفار الأمني يأتي نتيجة قلق رئيس الحكومة السابقة عبدالحميد الدبيبة. بعد الاستقالات المتتالية منذ الساعات الأولى اليوم الخميس.

وأشارت المصادر إلى أن التحركات العسكرية المكثفة، لمليشيات ما تعرف بجهاز دعم الاستقرار. تستهدف منع رئيس الوزراء فتحي باشاغا من دخول طرابلس، لممارسة مهام عمله.