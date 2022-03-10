انفوجرافيك| محطة زابوريجيا الأوكرانية.. المحطة النووية التي أرعبت العالم

10 مارس، 2022 11:06 م
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أخبار ليبيا24

استولى الجيش الروسي، الجمعة الماضية، على محطة زابوريجيا الأوكرانية، أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، بحسب ما أعلنته الحكومة الأوكرانية.

وأدت الاشتباكات إلى اندلاع النيران في مبنى بالمجمع خلال قتال عنيف مع مدافعين أوكرانيين.

وأدت المخاوف، حينها، من كارثة نووية في المحطة إلى بث إنذار في عواصم العالم، قبل أن تعلن السلطات الأوكرانية أن الحريق في مبنى تم تحديده على أنه مركز تدريب قد تم إخماده.

وجرى بناء المحطة من قبل الاتحاد السوفيتي بين عامي 1984 و1995. وتقع المحطة جنوب شرق أوكرانيا وتبعد 550 كلم عن العاصمة كييف.

وتحتوي المحطة على عدد 6 مفاعلات تعمل بالماء المضغوط، حيث شُغلت المفاعلات الخمس الأولى بين عامي 1985 و1989، بينما أضيف المفاعل السادس في عام 1995.

وتعتبر محطة زابوريجيا أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا والتاسعة في العالم. وتعتبر المحطة واحدة من 4 محطات طاقة نووية عاملة في أوكرانيا.

والطاقة الإنتاجية تصل إلى 950 ميغاوات لكل وحدة بإجمالي 5700 ميغاوات. وتولد المحطة نصف الكهرباء المستمدة من الطاقة النووية في أوكرانيا.

 

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10 مارس، 2022 11:06 م
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