اللافي وهورندال يبحثان جهود المملكة المتحدة في دعم استقرار ليبيا

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بحث نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، خلال لقائه الأربعاء، مع سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا، السيدة كارولين هورندال مستجدات العملية السياسية في ليبيا، وجهود المملكة المتحدة لدعم الاستقرار في ليبيا.

وبحسب صفحة الرئاسي على فيسبوك استعرض اللقاء سُبل دفع العملية السياسية، للوصول إلى حل الأزمة الليبية. من خلال العمل على وضع قاعدة دستورية لإجراء الاستحقاقات الانتخابية في أقرب وقت.

وأكد اللافي خلال اللقاء، على ضرورة إستعادة زخم الانتخابات، تلبيةً لتطلعات الليبيين الذين سجلوا أسمائهم في قوائم الناخبين.

في حين أشار إلى أهمية مبادرة المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، بشأن التوافق على إطار قانوني لإنجاح الانتخابات. بإعتبارها الحل للأزمة، والتي رحب بها المجلس الرئاسي.

في حين عبرت السفيرة البريطانية، عن دعم بلادها الكامل لكل الجهود الليبية والدولية. لتعزيز الاستقرار في كافة ربوع ليبيا.

وأشارت إلى أهمية إعداد القاعدة الدستورية للانتخابات القادمة، مشيدةً بدور المجلس الرئاسي في توحيد مؤسسات الدولة. وتقريب وجهات النظر بين أطراف العملية السياسية.

وفي سياق ليس ببعيد بحث نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، خلال لقائه مساء الأربعاء، رئيس جمهورية الكونغو، رئيس اللجنة رفيعة المستوى التابعة للاتحاد الأفريقي المعنية بليبيا “دينيس ساسو نغيسو”، في مدينة “أويو” الكونغولية، العلاقات الليبية الكونغولية، وآخر مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا .