اللافي يطالب النائب العام بالتحقيق في تهديدات طالت عددًا من النواب

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طالب نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي النائب العام المستشار الصديق الصور بالتحقيق في ما جرى تداوله حول تهديدات. طالت عددًا من أعضاء مجلس النواب بسبب مواقفهم.

وأشار اللافي في تغريدة له عبر تويتر، اليوم الخميس، إلى انزعاج المجلس الرئاسي من الأمر. الذي يجده مساسًا بحرية الرأي، كما أنه يزيد من حجم التوتر في البلاد.

أزعجنا ما تم تداوله حول تهديدات طالت عدداً من أعضاء مجلس النواب بسبب مواقفهم، ونحن في المجلس الرئاسي نجد ذلك مساساً بحرية الرأي كما أنه يزيد من حجم التوتر في البلاد لذلك نطالب السيد النائب العام بالتدخل في الأمر كما نهيب بالجميع الابتعاد عما من شأنه تهديد السلم الأهلي في البلاد pic.twitter.com/2dn3zQYDyg — عبد الله اللاّفي Abdullah Al-Lafi (@ALafidpc) March 10, 2022

كما دعا اللافي الجميع إلى الابتعاد عما من شأنه تهديد السلم الأهلي في البلاد.

وكان قد أعلن مجلس النواب في مطلع شهر مارس تعرض عدد كبير من أعضائه وعائلاتهم إلى تهديد بالقتل. وذلك قبيل عقد جلسة شهدت مناقشة التشكيل الحكومي لرئيس الوزراء المكلف من المجلس فتحي باشاغا.

وطالب المجلس النائب العام بفتح تحقيق عاجل فيما حدث وإحالة المجرمين إلى العدالة، موضحًا أن النواب هددوا بالمنع من العودة لبيوتهم، كما وصل الأمر إلى الاعتداء على المنازل.