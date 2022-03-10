الضربات تتوالي ضد الدبيبة .. تحشيدات بطرابلس لتأمين دخول رئيس الحكومة باشاغا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

مع تشبث عبدالحميد الدبيبة بالحكم، وإصرار رئيس الحكومة فتحي باشاغا، التوتر يخيم على العاصمة طرابلس وسط تحشيدات عسكرية.

أفادت مصادر ليبية رفيعة المستوى بطرابلس، بأن المدينة تشهد انتشارا مكثفا للآليات العسكرية، والقوات المدعومة بجميع أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

وأضافت المصادر أن الاستنفار الأمني يأتي نتيجة قلق رئيس الحكومة السابقة عبدالحميد الدبيبة. بعد الاستقالات المتتالية منذ الساعات الأولى اليوم الخميس.

وأشارت المصادر إلى أن التحركات العسكرية المكثفة، لمليشيات ما تعرف بجهاز دعم الاستقرار. تستهدف منع رئيس الوزراء فتحي باشاغا من دخول طرابلس، لممارسة مهام عمله.

يأتي ذلك فيما تداولت وسائل إعلام ليبية، أنباء عن تحرك قوات من مدينة الزاوية تتبع وزارتي الداخلية الدفاع إلى طرابلس. لتأمين وصول باشاغا إلى مطار معتيقية الدولي بالعاصمة، لاستلام مقرات الحكومة.

وتلقى الدبيبة ضربة موجعة اليوم الخميس، بانشقاق وزير الخدمة المدنية عبدالفتاح الخوجة. ووزير الدولة لشؤون الهجرة غير الشرعية أجديد معتوق عنه.

ضربات متتالية

الأمر لم يقتصر على الوزيرين فقط، بل تبعهم وزير التجارة والاقتصاد محمد الحويج استقالته واستعداده لتسليم مهامه لخلفة. إذ تبعه وكيل وزارة الحكم المحلي المهدي السعيطي، بتقديم استقالته هو الأخر تنفيذا لقرار البرلمان.

وكان رئيس ديوان وزارة الصحة بالحكومة صلاح لديرع، أعلن في وقت سابق هو الأخر استعداده لتسليم ديوان عام الوزارة بالمنطقة الشرقية للمكلفة.

خطوات تأتي في ظل محاولات دولية وليبية لإثناء الدبيية عن التمسك بالسلطة وإيقاف التلويح والتأجيج للعنف.

سواتر ترابية

ويخشى الدبيبة وصول باشاغا إلى العاصمة طرابلس، وقام بوضع السواتر الترابية وقطع الطريق الساحلي الذي افتتح نهاية يوليو الماضي، كما أعلن عن حظر جوي على الرحلات الداخلية منذ الأحد الماضي.

هذه التطورات تأتي في وقت أكد فيه اللواء عصام أبوزريبة وزير الداخلية بحكومة باشاغا. بدء الترتيبات الأمنية اللازمة لمباشرة الحكومة أعمالها من العاصمة.

والخميس الماضي، أدت حكومة باشاغا اليمين القانونية أمام مجلس النواب المنعقد في طبرق، شرقي البلاد. لتخلف حكومة الدبيبة الذي يرفض التنازل عن منصبه إلا لحكومة “منتخبة”، على حد قوله.